Amici 25, nella scuola arriva il primo compito per Plasma da parte di Anna Pettinelli: "Scarsa personalità" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Anna Pettinelli mette subito alla prova il cantante Plasma Amici 25: l'allievo di Rudy Zerbi riceve il suo primo compito a pochi giorni dal suo ingresso nel talent show di Maria De Filippi.

Neanche il tempo di entrare nella scuola di Amici 25, che Plasma è finito nel mirino di Anna Pettinelli. A poche ore dalla prima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 28 settembre 2025, l'allievo di Rudy Zerbi ha ricevuto il suo primo compito da parte della nota speaker radiofonica.

Anna Pettinelli mette alla prova Plasma

La 25esima edizione di Amici ha preso il via domenica 28 settembre 2025 con la presentazione ufficiale della classe. Tra gli allievi della scuola c'è anche Plasma, nome d'arte di Antonio Silvestri. Cantautore genovese che nel 2020 ha collaborato con Alfa e Olly nel brano No Money e nel 2024 ha anche partecipato ai Bootcamp di X Factor, ma senza successo.

Nel daytime di oggi di Amici proprio Plasma ha ricevuto il suo primo compito da parte di Anna Pettinelli. In vista della seconda puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025, l'insegnante del fortunato talent show di Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi per individuare meglio i suoi limiti (artisticamente parlando ndr):

Il tuo prof ha urlato al miracolo come se avesse ascoltato il pezzo numero uno di tutte le classifiche internazionali, io invece ho pensato "ecco un altro che nasconde dietro un pezzo facilotto scarse doti interpretative e scarsa personalità, uguale a mille altri". Sta a te dimostrare che sai anche cantare. Ho scelto un bel classico italiano non impegnativo vocalmente, ma tosto da rendere emozionante.

Primo compito per Plasma, la reazione di Rudy Zerbi

In vista della seconda puntata del pomeridiano di Amici 25, Anna Pettinelli ha deciso di assegnare il suo primo compito dell'anno a Plasma. Il cantante dovrà esibirsi sulle note de La Notte di Arisa. Compito che ha entusiasmato il ragazzo che, dopo essersi confrontato con i suoi compagni di avventura, ha incontrato il suo professore Rudy Zerbi.

"Uno credo che tu abbia una hit" ha affermato Zerbi commentando la lettera mandata dalla Pettinelli a Plasma "Il pezzo non è facile, è difficile anche vocalmente. Dobbiamo lavorare bene sull'interpretazione, scordati di scrivere le barre. Devi dare il tuo senso a quelle parole". "Io sono molto gasato, lo voglio accettare" ha concluso il cantante che si è detto pronto a sorprendere Anna. Ci riuscirà? L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

Eleonora Gasparini
