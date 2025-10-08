Amici 25: Matilde affronta la sfida contro Ianira, la decisione di Marcello Sacchetta (VIDEO)

News VIP

A pochi giorni dalla terza puntata del pomeridiano di Amici 25, la ballerina Matilde Sofia Fazio è stata chiamata in studio per affrontare la sfida contro Ianira.

È tutto pronto per la nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, la ballerina Matilde Sofia Fazio ha dovuto sostenere la sfida settimanale e cercare di tenersi il suo banco. A giudicarla Marcello Sacchetta.

La sfida di Matilde

Matilde Sofia Fazio ha finalmente affrontato la sua sfida! Nel daytime di oggi di Amici 25, la giovane allieva di Veronica Peparini è stata convocata in studio per affrontare la sua sfida. A giudicarla il coreografo e ballerino professionista Marcello Sacchetta che, dopo aver visto ballare sia lei che la sfidante Ianira, ha deciso di prendersi un'ora di tempo per decidere:

Come dicevo per me è difficile prendere una decisione...Ianira hai un rapporto con la tua femminilità molto diretto, conosci bene il tuo corpo...Matilde mi piace molto la tua trasparenza, arrivi in maniera limpida quando balli, però al momento ho ancora bisogno di un po' di tempo. Tornerò da voi tra un'oretta...

La comunicazione della produzione del talent show di Maria De Filippi e la decisione di Marcello hanno spiazzato e preoccupato Matilde. Una volta tornati in studio, il giudice della gara ha deciso di far esibire nuovamente le due ballerine: "Una scelta abbastanza difficile per cui vorrei rivedervi". Una vera sofferenza per l'allieva, che non è riuscita a nascondere la sua preoccupazione.

Marcello Sacchetta premia Matilde

Momento emozionante e difficile per Matilde Sofia Fazio nella scuola di Amici 25. Nel daytime di oggi, la giovane ballerina e allieva di Veronica Peparini ha dovuto sostenere la sfida contro Ianira. Una sfida che ha messo in difficoltà il giudice Marcello Sacchetta, che ha chiesto più volte di poter uscire dallo studio per riflettere sulla decisione finale.

Dopo averci riflettuto a lungo e aver rivisto ballare entrambe, Marcello ha deciso di ridare la maglia a Matilde. Emozionata e felice la ballerina è poi tornata in casetta dai suoi amici, che l'hanno festeggiata e abbracciata. Ricordiamo che, oltre a Matilde, gli allievi in gara sono: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

