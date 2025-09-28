Amici 25, Maria Rosaria Dalmonte è apparsa anche in un altro programma: ecco quale!

News VIP

Tra le nuove allieve di Amici 25 c'è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina che ha già partecipato a un altro programma. Ecco quale!

Oggi, domenica 28 settembre, si è formata la nuova classe di Amici 25: il talent show di Maria De Filippi è tornato in onda con la prima puntata e il pubblico ha assistito alle ultime sfide per la selezione dei nuovi allievi. Tra questi c'è anche Alessio Di Ponzio, che ha riconquistato la maglia dopo l'infortunio dello scorso anno che lo ha costretto ad abbandonare il suo sogno. Ma ad attirare l'attenzione dei fan più attenti è stata una delle nuove ballerine, la giovane Maria Rosaria Dalmonte, che ha già preso parte a un altro programma in tv.

Amici 25, Maria Rosaria Dalmonte è già apparsa in un nuovo programma tv

Amici di Maria è tornato in onda con la sua venticinquesima edizione oggi, 28 settembre, su Canale 5, con l'appuntamento della domenica, per poi proseguire con il pomeridiano che verrà trasmesso con un nuovo orario. Nella prima puntata Maria De Filippi ha presentato la nuova classe e ha annunciato le ultime sfide per le maglie rimaste. Tra gli allievi è tornato Alessio Di Ponzio, che è stato accolto da una standing ovation, mentre i fan hanno già individuato i nuovi "protetti", come il cantante Riccardo o il ballerino Emiliano.

Nella nuova classe di Amici ci sono diversi volti già noti al mondo dello spettacolo, come Michelle Cavallaro, che è stata parte del reality Il Collegio quando aveva solo 14 anni, ma ad attirare l'attenzione è stata anche Maria Rosaria Dalmonte. Ballerina latinista, la nuova allieva ha ricevuto il sì di Alessandra Celentano e di Veronica Peparini. Per Celentano è il secondo sì a una latinista dopo Alessia Pecchia lo scorso anno, ma a sorprendere è stato il passato televisivo di Maria Rosaria, che ha già fatto parte di un noto programma tv.

Amici 25, dove abbiamo già visto Maria Rosaria Dalmonte?

Maria Rosaria Dalmonte ha ottenuto una certa popolarità grazie al suo percorso televisivo: fin da bambina, infatti, ha mostrato grandi doti nel ballo e quando era ancora molto piccola ha preso parte a un'esibizione a Ballando con le Stelle. Il video di quella performance era diventato virale sul web nel 2016, raggiungendo i due milioni di visualizzazioni su TikTok. All'epoca il dancing show aveva uno spazio dedicato anche ai giovani talenti e Maria Rosaria si è saputa distinguere, conquistando giuria e pubblico. Sotto il post di Amici 25 con cui si ufficializzava il suo ingresso nella scuola è anche apparso il saluto affettuoso di Anastasia Kuzmina, storico volto di Ballando con le Stelle, che ha augurato un grande in bocca al lupo alla ballerina con un affettuoso "Eccola la Stella".

A distanza di anni da quel video, oggi, Maria Rosaria Dalmonte è una latinista sicura di sé e pronta a mettersi in gioco ad Amici 25: nel talent è entrata dopo il sì convinto di Alessandra Celentano e Veronica Peparini. In passato ha preso parte anche alla finale del Blackpool Dance Festival, oltre a esibirsi in programmi come Nbc World of Dance e Nbc Little Big Shots.

