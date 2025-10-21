Amici 25: la maestra Celentano mette in guardia Maria Rosaria: "Non sono contenta di te, non vedo carattere" (VIDEO)

News VIP

Momento difficile per Maria Rosaria Dalmonte ad Amici 25: la giovane latinista è stata convocata dalla maestra Alessandra Celentano, la quale non è per niente contenta del suo rendimento.

Nella scuola di Amici 25 c'è stato un duro e lungo confronto tra Alessandra Celentano e la sua allieva Maria Rosaria Dalmonte. Confronto in cui la maestra di danza classica ha rivelato di non essere per niente contenta e soddisfatta dell'atteggiamento assunto dalla giovane latinista nel talent show.

La maestra Celentano e Maria Rosaria a confronto ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 25, Alessandra Celentano ha deciso di convocare la sua allieva Maria Rosaria Dalmonte. Il motivo? La severa maestra di danza classica non è per niente contenta dell'atteggiamento "passivo" assunto dalla giovane ballerina del talent show di Maria De Filippi, che da ormai un mese continua a posizionarsi all'ultimo posto della classifica di ballo:

Non sono contenta di te, delle tue posizioni in classifica, ti vedo dormiente, asettica, moscia...non vedo il fuoco di una ragazza che deve fare scintille. Non vedo reazioni, non vedo carattere [...] Non ti vedo combattiva. Non ti conosco, non ti sei mai aperta, non ti capisco...non vedo una arrabbiata che arriva sempre in fondo alla classifica. Sei passiva. Tu devi voler arrivare prima, non basta impegnarsi, serve la determinazione. È un mese e mezzo che sei ultima. Ti vedo passiva anche ora e non voglio questo. Di ballerine brave ce ne sono miliardi.

Visibilmente dispiaciuta, la giovane latinista ha provato a difendersi e chiarire la sua posizione: "La differenza lo fa il carattere, lo so. Ho un carattere molto difficile". La maestra Celentano, però, è rimasta ferma sulla sua posizione e messo in guardia la sua allieva. Solo a quel punto, allora, Maria Rosaria ha deciso di sedersi e provare ad aprirsi.

Maria Rosaria si apre con la maestra Celentano

Dopo aver ascoltato lo sfogo della maestra Alessandra Celentano, che non ha nascosto di avere dei seri dubbi su di lei, Maria Rosaria Dalmonte ha deciso di provare a raccontarsi veramente per la prima volta. "Fammi capire chi sei" ha chiesto la maestra alla giovane latinista della 25esima edizione di Amici, che non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sono orgogliosa, testarda. Reagisco così perché le persone non devono sapere come mi sento. Mi dispiace di non riuscire ad arrivare tra i primi...".

Le lacrime di Maria Rosaria hanno colpito la maestra Celentano, che l'ha invitata ad aprirsi e allo stesso tempo le ha chiesto dei risultati: "Piangere fa bene, far vedere le nostre emozioni è una cosa bella. Non devi aver paura di far vedere chi è Maria Rosaria. Io devo vedere un cambiamento. Voglio dei risultati". La ballerina riuscirà a sorprendere la sua insegnante? L'appuntamento con il fortunato talent show è per domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5.

