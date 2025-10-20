Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)

News VIP

Nella scuola di Amici 25 è scoppiata un acceso confronto tra la professoressa Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele Ballo: ecco cosa è successo tra i due!

Tensione alle stelle nella scuola di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 25esima edizione. La professoressa Lorella Cuccarini e Michele Ballo si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in cui lei non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento del suo allievo.

Duro confronto ad Amici tra Lorella Cuccarini e Michele

Nel daytime di oggi di Amici 25 è andato in onda un duro confronto tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele Ballo. Il motivo? Subito dopo l'ultima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 19 ottobre 2025, il ragazzo si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha rivelato di non trovarsi bene con le scelte della sua insegnante:

Perché Sognami? Una canzone che oggettivamente è più debole rispetto ad altre? […] Io mi sono rotto perché io continuo a fare puntate e a non avere un’identità. In puntata vado sempre a non sapere chi c***sono. Io continuo ad andare e a non avere un’idea precisa che poi si possa evolvere...ho detto di no alla Pettinelli perché ha detto “con me si rischia eh” e avevo detto di sì alla Cuccarini e adesso io continuo ad andare là e non sapere chi sono; e allora che scelta ho fatto?[…] Secondo me io ho delle potenzialità molto vaste e che mi fa fare? Sognami?

Lorella furiosa con Michele

Lo sfogo di Michele Ballo non è per niente piaciuto a Lorella Cuccarini. Infastidita dal "comportamento presuntuoso" assunto dal giovane cantante del talent show di Maria De Filippi, la professoressa della 25esima edizione di Amici ha deciso di convocare il suo allievo: "Ti dico la verità Michele è la prima volta che sono qui in 5 o 6 anni che mi succede una cosa del genere, cioè proprio questo tipo di comportamento per me è inaccettabile". Visibilmente furiosa, Lorella ha continuato aggiungendo:

Io non posso accettare un comportamento di questo tipo[…] è inutile che tu mi dici che non sai chi sono, tu non sai chi sei perché non sei ancora nessuno. Questa è una cosa molto chiara: se tu hai questa presunzione tu non vai da nessuna parte. Tu non sai chi sei, se avessi la tua identità non saresti qua.

Alla fine del confronto, la Cuccarini ha invitato Michele a scegliere se restare nella scuola o andare via: "ll tuo comportamento non mi piace, per me la porta è quella se vuoi fare altre esperienze, tu sei presuntuoso". Michele ha prontamente replicato dichiarando di voler assolutamente continuare il suo percorso nella scuola. Una cosa, però, è certa. Tra loro due qualcosa si e spezzato e sarà difficile per il cantante riconquistare la fiducia della sua insegnante.

