Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"

Opi non accetta le critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25: duro confronto in studio tra l'allievo e i professori della scuola.

Opi, nome d'arte di Simone Opini, ha sbottato ad Amici 25. Il motivo? Il giovane cantante non ha accettato le critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e si è lasciato andare a un duro sfogo nella scuola che non è passato inosservato ai professori di canto.

Opi affronta Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 25, Opi ha chiesto di poter incontrare Anna Pettinelli per parlare delle critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini durante l'ultima puntata del pomeridiano. Critiche che non sono per niente piaciute al giovane cantante, che si è lasciato andare a uno sfogo insieme alla sua professoressa di riferimento.

"Il commento che mi ha fatto sia Lorella che Zerbi è un umiliazione...penso che un po’ di rauco ce l’ho anche mentre parlo" ha spiegato il giovane cantante, che intanto ha la maglia rossa della sfida per essere finito all'ultimo posto della classifica di gradimento nella gara canto. D'accordo con il suo allievo, la Pettinelli ha deciso di convocare in studio i suoi due colleghi per dimostrargli che il graffiato di Opi è naturale e non artefatto.

La convocazione della Pettinelli, però, ha sorpreso Zerbi e la Cuccarini, che hanno cercato di chiarire la loro posizione nei confronti del giovane allievo del talent show di Maria De Filippi. "Dovete essere pronti a sentire critiche o consigli, hai avuto una reazione esagerata. Noi siamo qui per farli crescere" ha sbottato Lorella visibilmente infastidita dalla situazione. A farle eco Rudy che ha addirittura informato il ragazzo di non ritenerlo idoneo a continuare il suo percorso nella scuola "Io un'idea me la sono fatta, io credo che tu non abbia le qualità per stare nella scuola. Riporta la stessa cosa al tuo amico Frasa".

Opi e Frasa nei guai per la proposta di Zerbi

Dopo essersi confrontato in studio con i professori di canto di Amici, Opi è tornato in casetta dai suoi compagni di scuola. Il ragazzo, però, anziché informare Frasa della situazione, si è messo a chiacchierare con tutti e raccontare i dettagli dell'incontro. Un comportamento che ha provocato la dura reazione di Rudy Zerbi, che ha convocato tutti sulla gradinata: "Io ritengo che né Opi né Frasa abbiano gli elementi e le qualità per stare dentro la scuola, quindi appena sarà possibile chiederò che voi due siate eliminati".

Una proposta inaspettata che ha spiazzato Frasa: "Mi piacerebbe che tu sentissi anche dell'altro, non capisco perché non dovrei meritare questo posto". A nulla sono serviti i tentativi del ragazzo di convincere il professore di canto, Zerbi è rimasto fermo sulla sua posizione. L'appuntamento è per domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5.

