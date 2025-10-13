TGCom24
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro

Eleonora Gasparini

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della terza puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi!

Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro

Ieri, domenica 12 ottobre 2025, alle 14.00 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata della 25esima edizione di Amici, che ha visto Anna e Michele affrontare le loro rispettive sfide. Tra sorprendenti esibizioni in studio, confronti e ospiti d'eccezione, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 12 ottobre

Oriella Dorella: Voto 9 (Severa e giusta)

È sempre bello vederla nello studio di Amici. L'etoile Oriella Dorella è amatissima da tutti, sia dentro che fuori la scuola, non solo per la grande esperienza che si porta dietro nel commentare le esibizioni dei ballerini, ma per il modo che ha di confrontarsi con loro: diretto e sincero, ma anche dolce quando serve. Lei è la classica insegnante severa, ma giusta, e non ci dispiacerebbe affatto averla tra i giudici del Serale. Maria pensaci!

Pierpaolo: Voto 8 (Viva la sensibilità e le fragilità)

Pierpaolo è uno degli allievi più talentuosi e puri della 25esima edizione di Amici. Con la sua dolcezza e grande sensibilità, il ballerino è riuscito a colpire anche la giudice Oriella Dorella che, dopo aver sottolineato le sue insicurezze, gli ha dato dei preziosi consigli: "Quando scegli di ballare sei nudo. E se scegli di farlo devi esserne consapevole". La sua genuinità e la sua anima fragile ci hanno letteralmente conquistato.

Achille Lauro: Voto 7 (Affascinante e carismatico)

Achille Lauro è tornato nello studio di Amici portando con sé tutto il suo fascino e carisma. "Ragazzi come va, tutto bene? Si torna a scuola" ha ironizzato rivolgendosi a tutti gli allievi della scuola, per poi scherzare anche con Maria De Filippi "Grazie Maria, sei stupenda". Segno evidente che il noto cantautore romano è riuscito negli anni a instaurare un bellissimo rapporto con la conduttrice. Achille ha presentato il suo ultimo singolo 'Senza una stupida storia', entusiasmando tutti i presenti, compresa la maestra Celentano!

Emanuel Lo: Voto 5 (Le critiche a Tommaso non convincono nessuno)

Emanuel Lo non molla e torna all'attacco contro Tommaso. L’esibizione richiesta come compito non ha per niente convinto l’insegnante di ballo, che si è ritrovato a doversi scontrare anche questa settimana con la maestra Alessandra Celentano: "Credo che tu stia cercando per forza dei problemi". Le critiche di Emanuel Lo, però, hanno provocato anche la reazione di Veronica Peparini, che pur trovando delle incertezze ha comunque reputato il compito sufficiente, e di Oriella Dorella, che ci ha tenuto a fare i complimenti al giovane allievo.

