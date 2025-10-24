Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola

News VIP

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Emma Marrone, TrigNO e Rossella Brescia.

Si è conclusa da poco la registrazione della quinta puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 26 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante Emma Marrone e il vincitore della categoria canto della passata edizione del talent show, TrigNO.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25

Oggi, venerdì 24 ottobre 2025, è stata registrata la quinta puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, ben tre allievi sono stati costretti ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi: Tommaso è stato cacciato dalla maestra Alessandra Celentano, Frasa e Matilde invece hanno perso le loro rispettive sfide. Durante la puntata, i professionisti hanno ballato una coreografia su una delle nuove canzoni di Angelina Mango, per renderle omaggio e celebrare l’uscita del suo nuovo album.

Le gare di canto e di ballo della nuova puntata

La nuova registrazione della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A giudicare le esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi due giudici d'eccezione: Emma Marrone, che ha presentato anche il suo ultimo singolo "Brutta storia" e Rossella Brescia.

Gara di canto: Riccardo ha cantato La mia storia con te di Alessandra Amoroso, Valentina Where is my husband e Flavia The shoop shoop song. Michelle ha cantato Love Story di Taylor Swift, Gard Nonno Hollywood. E ancora Plasma si è esibito sulle note di Non sei tu di Gazelle con barre, Opi ha cantato My Sharona e Penelope Don’t know why di Norah Jones.

Gara di ballo: Maria Rosaria ha ballato una rumba insieme al professionista Mattia Zenzola, Emiliano si è esibito sulle note di Take me to the church, Alessio ha ballato Habibi, Pierpaolo In ginocchio da te, Alex Titi me pregunto. Ultimo posto per Anna, che ha ballato sulle note di No Hero di Elisa. In ballottaggio Alex e Pierpaolo. I ragazzi hanno votato per quest'ultimo.

