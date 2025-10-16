TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola

Eleonora Gasparini

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Irama, Chiamamifaro e Anbeta Toromani.

Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola

Si è conclusa da poco la registrazione della quarta puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 19 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Anbeta Toromani, Irama, che ha presentato una canzone del suo nuovo album, e Chiamamifaro che si è esibita sulle note del suo nuovo singolo Foglie.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25

Oggi, giovedì 16 ottobre 2025, è stata registrata la quarta puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Michelle, Alex, Matilde e Frasa sono finiti a rischio eliminazione. Il latinista Alex è riuscito a superare la sfida e a riprendersi la maglia. Per quanto riguarda invece la sfida di Alessio, è stata registrata dopo la puntata, senza pubblico. Andrà in onda nel daytime. Tutti i ballerini della scuola hanno danzato sulle note di Days are over di The Dog, una bellissima coreografia realizzata dal professionista Angelo Recchia. Anche i cantanti hanno fatto un'esibizione corale Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.

Le gare di ballo e di canto della nuova registrazione di Amici 25

La nuova registrazione della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e scontri. A giudicare le esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi due giudici d'eccezione: il giovane cantautore Irama e la coreografa e ballerina professionista Anbeta Toromani.

Gara di canto: Gard ha cantato Don’t stop believing, ricevendo tanti complimenti da tutti. Penelope ha cantato Scrivimi, Valentina Try. Riccardo si è esibito sulle note di Non ho paura di Fiorella Mannoia, Plasma ha cantato Let’s get it started con barre, Flavia Think. Michele si è esibito con Sognami, Michelle con Call me. Frasa ha cantato Per te di Ernia. Per Rudy, il cantante non è all'altezza degli altri allievi.

Leggi anche I retroscena di Lorella Cuccarini su Amici

Gara di ballo: Alessio ha ballato sulle note di 4 minutes un passo a due con Giulia. Emiliano si è esibito con Francesco, mentre Anna con Isobel sulle note di Hollaback girl. Pierpaolo ha ballato sulle note di Cuore rotto. Maria Rosaria ha ballato Echame la culpa, mentre Matilde Una notte a Napoli con Francesco. Alex, infine, si è esibito con Mattia sulle note di Everyboody needs somebody.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
news VIP Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
news VIP Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta
news VIP Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta
Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"
news VIP Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata
anticipazioni TV Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata
Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?
Temptation Island, due ex protagoniste sono ora coinquiline: "Da coinquiline nel programma a coinquiline nella vita"
news VIP Temptation Island, due ex protagoniste sono ora coinquiline: "Da coinquiline nel programma a coinquiline nella vita"
Rai prepara il colpo grosso: "Ok! Il Prezzo è Giusto" torna con una nuova veste e un nuovo conduttore
news VIP Rai prepara il colpo grosso: "Ok! Il Prezzo è Giusto" torna con una nuova veste e un nuovo conduttore
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV