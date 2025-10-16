Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola

News VIP

Si è conclusa da poco la registrazione della quarta puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 19 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Anbeta Toromani, Irama, che ha presentato una canzone del suo nuovo album, e Chiamamifaro che si è esibita sulle note del suo nuovo singolo Foglie.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25

Oggi, giovedì 16 ottobre 2025, è stata registrata la quarta puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Michelle, Alex, Matilde e Frasa sono finiti a rischio eliminazione. Il latinista Alex è riuscito a superare la sfida e a riprendersi la maglia. Per quanto riguarda invece la sfida di Alessio, è stata registrata dopo la puntata, senza pubblico. Andrà in onda nel daytime. Tutti i ballerini della scuola hanno danzato sulle note di Days are over di The Dog, una bellissima coreografia realizzata dal professionista Angelo Recchia. Anche i cantanti hanno fatto un'esibizione corale Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.

Le gare di ballo e di canto della nuova registrazione di Amici 25

La nuova registrazione della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e scontri. A giudicare le esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi due giudici d'eccezione: il giovane cantautore Irama e la coreografa e ballerina professionista Anbeta Toromani.

Gara di canto: Gard ha cantato Don’t stop believing, ricevendo tanti complimenti da tutti. Penelope ha cantato Scrivimi, Valentina Try. Riccardo si è esibito sulle note di Non ho paura di Fiorella Mannoia, Plasma ha cantato Let’s get it started con barre, Flavia Think. Michele si è esibito con Sognami, Michelle con Call me. Frasa ha cantato Per te di Ernia. Per Rudy, il cantante non è all'altezza degli altri allievi.

Gara di ballo: Alessio ha ballato sulle note di 4 minutes un passo a due con Giulia. Emiliano si è esibito con Francesco, mentre Anna con Isobel sulle note di Hollaback girl. Pierpaolo ha ballato sulle note di Cuore rotto. Maria Rosaria ha ballato Echame la culpa, mentre Matilde Una notte a Napoli con Francesco. Alex, infine, si è esibito con Mattia sulle note di Everyboody needs somebody.

