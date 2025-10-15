Amici 25, Lorella Cuccarini: "Con Anna Pettinelli discutiamo perché abbiamo gusti diversi. Maria? Una grande donna"

News VIP

La showgirl più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini, ha fatto un bilancio della sua lunga carriera e svelato qualche retroscena circa il suo arrivo nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Domenica 19 ottobre 2025 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici 25. Nell'attesa, Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontata a cuore aperto e parlato anche della sua bellissima esperienza come professoressa del talent show di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini a cuore aperto

Cresce l'attesa per la nuova puntata della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna.

Ad accompagnarli in questo percorso nel talent show di Maria De Filippi sei professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Proprio quest'ultima ha rilasciato una lunga intervista a Gianluca Gazzoli in cui si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua lunga e incredibile carriera. Una carriera che ha segnato la storia dello spettacolo italiano, ma che in passato ha subito una brusca frenata durante il periodo d'oro di Buona domenica a causa di un aborto spontaneo:

Per me fu un momento molto doloroso. Ho vissuto un periodo di grande crisi, mi fermai. Per me è come se avessi continuato la gravidanza, anche se in realtà non c'era più. Volevo rimettere un po' in sesto le cose e mi presero per pazza. Io però non me la sentii in quel momento, era come se si fosse spento per un attimo qualcosa e quindi decisi di fermarmi. Se mi è servito? Tantissimo, anche perché poi a distanza di 6 mesi sono rimasta incinta. Un momento importante per sapere che quella parte della mia vita poteva avere un futuro e mi si è riaccesa quella luce.

I retroscena di Lorella Cuccarini su Amici

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, The Basement, Lorella Cuccarini ha ricordato i momenti più belli, ma anche quelli più difficili, della sua vita: i sacrifici, le difficoltà e le sfide affrontate con forza, grinta e quella voglia di non smettere mai di imparare. Tra le sue avventure più belle, lavorativamente parlando, c'è Amici. A proposito della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, la showgirl più amata dagli italiani ha raccontato:

Un giorno mi sono detta 'vado a fare due chiacchiere con Maria', ci siamo viste e in modo molto naturale ci siamo messe a parlare di Amici. Poi a distanza di qualche settimana mi ha richiamato e mi ha proposto di entrare nel cast di Amici e io ho accettato molto volentieri. Maria è una grande donna, una lavoratrice, la prima che arriva e l'ultima che va via...riesce a stare su tutte le produzioni dei suoi programmi. Porta avanti tutto, lei è trasparente ed empatica, ha un dono. Se ho litigato con gli altri professori? Forse qualche discussione, con Rudy no dai, di più con la Pettinelli. Con Anna abbiamo dei gusti tanto tanto diversi, quando si tratta di difendere i propri allievi poi...

