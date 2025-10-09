TGCom24
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 12 ottobre: nuove sfide, Achille Lauro tra gli ospiti in studio

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Gigi D'Alessio, Fabrizio Moro e Achille Lauro.

Si è conclusa da poco la registrazione della terza puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Gigi D'Alessio, Fabrizio Moro, che ha cantato Non ho paura di niente, e Achille Lauro che ha cantato Senza una stupida storia.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25

Oggi, giovedì 9 ottobre 2025, è stata registrata la terza puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Michelle, Opi, Alex e Alessio sono finiti in sfida e quindi sono a rischio eliminazione. Tommaso ha eseguito il compito voluto da Emanuel Lo che, al contrario delle sue colleghe, lo ha valutato insufficiente. Sia Anna che Michele hanno vinto le loro rispettive sfide.

Le gare di ballo e di canto della nuova registrazione di Amici 25

La nuova registrazione della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A giudicare le esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi due giudici d'eccezione: Oriella Dorella e l'amatissimo cantautore Gigi D’Alessio.

Gara di canto: Penelope ha cantato The Hardest Part, Opi Amandoti. Riccardo ha cantato Amare, Flavia si è esibita sulle note del Diario degli Errori di Michele Bravi. Gard ha cantato La canzone del sole, mentre Frasa Felicità puttana. Plasma ha cantato Che gusto c’è, Valentina Brividi. Michelle ha cantato Altalene. Ad avere la meglio è stata Flavia, seguita da Valentina e Penelope insieme a Plasma. Ultimo posto per Opi.

Gara di ballo: Tommaso ha ballato sulle note di Sto bene al mare insieme a Chiara. Secondo posto per Emiliano, che ha ricevuto molti complimenti. Matilde ha ballato sulle note di Mariposa. Maria Rosaria si è esibita insieme a Mattia Zenzola. Penultimo e terzultimo posto non sono stati mostrati, ma mancavano Pierpaolo e Alessio. Sesto posto per Alex, che ha ballato sulle note di Volare insieme ad Alessia.

