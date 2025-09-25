TGCom24
Amici 25, le anticipazioni della prima registrazione: tutti gli ospiti e allievi ammessi nella scuola

Eleonora Gasparini

Svelati gli ospiti e i nomi dei ragazzi della 25esima edizione di Amici: ecco cosa vedremo nella prima puntata del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi!

Amici 25, le anticipazioni della prima registrazione: tutti gli ospiti e allievi ammessi nella scuola

Si è appena conclusa la registrazione della prima puntata della 25esima edizione di Amici. Una registrazione davvero speciale in cui sono stati svelati i nomi degli allievi che prenderanno parte al talent show di Maria De Filippi. Tra gli ospiti in studio anche Daniele Doria, il ballerino vincitore dello scorso anno.

La nuova classe di Amici 25

Oggi è stata registrata la prima puntata della nuova e attesissima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 28 settembre 2025 alle 14.00 circa su Canale 5. Ospiti in studio per consegnare le maglie, come riportato da Superguidatv, il vincitore Daniele Doria, che è entrato con la coppa, Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, Stash, Simona Ventura, che ha ricordato la partenza del Grande Fratello, e Giuseppe Giofre che ha regalato a Maria De Filippi una maglia di Jennifer Lopez.

Maria ha iniziato la registrazione presentando l'insegnante che andrà a sostituire Deborah Lettieri. Per la gioia di tutti i numerosi fan del talent show, Veronica Peparini ha fatto il suo ritorno nella scuola. Confermati Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e i veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Leggi anche Due super Big della musica italiana verso il Serale

A proposito della classe, sono stati presentati i nuovi allievi: Michelle Cavallaro, influencer ed ex volto de Il Collegio, Riccardo Stimolo, che è stato subito preso da Rudy Zerbi nella sua squadra, Alessio Di Ponzio, Valentina, Emiliano, Pierpaolo, Maria Rosaria Dalmonte, Michele, Penelope, Flavia, che è finita nel team capitanato da Anna Pettinelli, Plasma e Gabriele Gard.

Spazio poi alle emozioni. I ballerini professionisti di Amici 25 hanno voluto rendere omaggio al ragazzo di 14 anni che ha perso la vita con una coreografia davvero emozionante. Protagonista dell'esibizione, l'ex allievo Francesco Fasano. Presenti nel corpo di ballo anche Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara Bacci, Alessia Pecchia e Isobel Kinnear.

