Amici 25, due super Big della musica italiana verso il Serale: le ultime indiscrezioni sul cast

A pochi giorni dalla prima puntata del pomeridiano di Amici 25, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui possibili giudici del Serale: ecco di chi si tratta!

È tutto pronto per la 25esima edizione di Amici, che prenderà ufficialmente il via domenica 28 settembre 2025 alle ore 14 circa su Canale 5. Nell'attesa di conoscere i nuovi volti del fortunato talent show di Maria De Filippi, sul web sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui giudici del Serale!

Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri nel cast di Amici 25?

Domenica 28 settembre 2025 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 25esima edizione di Amici. Confermati i professori che seguiranno da vicino il percorso degli allievi della scuola: la maestra Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In attesa di scoprire la nuova classe, sono iniziati a circolare i primi rumor sulla fase Serale , prevista per la primavera 2026.

E stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Santo Pirrotta nella sua newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, pare che la conduttrice Maria De Filippi sarebbe pronta a piazzare sulla famosa poltrona rossa del Serale un big della musica italiana. Si tratta di Gigi D'Alessio, che ha da poco lasciato la Rai e il suo posto di giudice a The Voice:

Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità. In pole position per il famoso serale e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio. Il cantante dopo tanti anni ha lasciato la Rai e squadra di The Voice ed è sbarcato a Mediaset, per lui ci sono molti progetti che bollono in pentola. I rumors lo vogliono anche come super giudice ad Amici.

Massimo Ranieri verso il Serale di Amici?

Non solo Gigi D'Alessio ad Amici 25. A grande sorpresa, è spuntato anche il nome di Massimo Ranieri. Il noto e amatissimo cantautore italiano, in una recente intervista rilasciata alle pagine del Messaggero, si era infatti autocandidato per ricoprire il ruolo di insegnante all'interno della scuola più seguita d'Italia.

"Io ad Amici? Perché no? Non mi farei chiamare ‘maestro’, ma ‘consulente’ che suona meglio. Se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone" aveva dichiarato Ranieri. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, sarebbe un vero colpaccio per Maria e per il talent show di Canale 5 avere nel cast del Serale due big della musica italiana!

