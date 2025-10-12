TGCom24
Home | VIP | News | Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio
News VIP

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio

Eleonora Gasparini

Manca pochissimo alla nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 12 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5.

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio

Oggi, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio Achille Lauro e Fabrizio Moro, che presenteranno i loro ultimi singoli.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 25

È tutto pronto per la terza puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 18 allievi del fortunato del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio.

Ad accompagnare gli allievi in questa nuova esperienza televisiva i professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. E se a giudicare la gara di canto in studio ci sarà l'amatissimo cantautore e musicista Gigi D’Alessio, a giudicare la gara di ballo ci penserà l’Étoile della scala di Milano eccellenza della danza nel mondo Oriella Dorella

Leggi anche Le rivelazioni di Mew

Sul palco due superospiti: Fabrizio Moro, che presenterà in anteprima ad Amici il brano “Non ho paura di niente" e Achille Lauro, che si esibirà in studio con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”. Super applaudito il medico e docente del Gemelli di Roma, Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & friends. Spazio infine alle sfide di Anna e Michele. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 12 ottobre, alle 14 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!
La Notte nel Cuore Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Sevilay minaccia Nuh, non lo perdonerà un'altra volta!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Sevilay minaccia Nuh, non lo perdonerà un'altra volta!
Amici 25: Chi è Michelle Cavallaro? Età, Il Collegio, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Michelle Cavallaro? Età, Il Collegio, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent Show di Canale5
Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''
news VIP Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''
Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?
Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."
news VIP Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."
Ballando con le Stelle cambia orario: ecco quando va in onda questa sera sabato 11 ottobre
news VIP Ballando con le Stelle cambia orario: ecco quando va in onda questa sera sabato 11 ottobre
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV