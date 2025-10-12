Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio

News VIP

Manca pochissimo alla nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 12 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5.

Oggi, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio Achille Lauro e Fabrizio Moro, che presenteranno i loro ultimi singoli.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 25

È tutto pronto per la terza puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 18 allievi del fortunato del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio.

Ad accompagnare gli allievi in questa nuova esperienza televisiva i professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. E se a giudicare la gara di canto in studio ci sarà l'amatissimo cantautore e musicista Gigi D’Alessio, a giudicare la gara di ballo ci penserà l’Étoile della scala di Milano eccellenza della danza nel mondo Oriella Dorella

Sul palco due superospiti: Fabrizio Moro, che presenterà in anteprima ad Amici il brano “Non ho paura di niente" e Achille Lauro, che si esibirà in studio con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”. Super applaudito il medico e docente del Gemelli di Roma, Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & friends. Spazio infine alle sfide di Anna e Michele. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 12 ottobre, alle 14 circa su Canale 5.

