Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della seconda puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 5 ottobre 2025, alle 14.00 su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della 25esima edizione di Amici, che ha visto Michele, Frasa, Matilde, Anna e Flavia finire in sfida. Tra emozionanti esibizioni in studio, accesi confronti e conferme, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 5 ottobre

Emiliano: Voto 9 (La sua bravura ipnotizza e travolge)

Emiliano è la vera punta di diamante di questa edizione di Amici. Il ballerino ha 16 anni e un talento che travolge ed entusiasma chiunque lo guarda. Tra tutti, il giudice Kledi Kladiu, che ha fatto i complimenti al giovane allievo "riesci a fare cose che io alla tua età non sarei mai riuscito a fare". Prevedibile, ma super meritata la sua prima posizione in classifica.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: Voto 5 (Ritornano le gare di canto e i soliti battibecchi tra i due professori)

Neanche il tempo di ricominciare l'anno accademico che i due professori di canto sono tornati a scontrarsi a colpa di decibel. Il motivo? Prima per Riccardo Stimolo che piace a tutti tranne che ad Anna Pettinelli, e poi per il comportamento di Frasa, o meglio per l’aspetto da emoji come lo ha definito Rudy Zerbi. I loro battibecchi, però, hanno stancato il pubblico di Canale 5.

Penelope: Voto 8 (Meravigliosa)

Penelope è bella e brava. La giovane cantante si è esibita sulle note di "Tu si ‘na cosa grande", conquistando tutti. Un'esibizione calda e intensa che ha sorpreso la giudice Paola Turci, che non ha potuto fare a meno di commentare l'esibizione con bellissime parole. Penelope è sicuramente una delle allieve più interessanti della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Brava!

Tommaso: Voto 5 (Il ballerino si ribella ai giudizi dei professori)

Tommaso è finito nel mirino di Veronica Peparini ed Emanuel Lo durante la seconda puntata del pomeridiano. Le critiche ricevute dai professori di ballo, però, non sono per niente piaciute al giovane ballerino campano, che ha reagito togliendosi la maglietta davanti a tutti ed esclamando: "Questo sono io". Un atteggiamento che ha diviso il pubblico: c'è chi lo ha accusato di essere troppo arrogante e chi invece lo ha trovato coraggioso. Una cosa è certa: Tommaso farà parlare di lui per tutta la stagione.

