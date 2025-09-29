Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti

News VIP

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della prima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 28 settembre 2025, alle 14.00 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della 25esima edizione di Amici, che ha visto finalmente la formazione della nuova classe del talent show di Maria De Filippi. Tra emozionanti esibizioni in studio, attesi e gradi ritorni, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 28 settembre

Daniele: Voto 7 ( Daniele riconsegna la coppa della vittoria e l'emozione è davvero alle stelle)

Maria De Filippi ha aperto la puntata facendo entrare il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, che ha portato la coppa in studio e ha fatto un discorso motivazionale agli aspiranti allievi. L’intensità del momento è stata palpabile. Il talentuoso ballerino, che oggi studia a New York in una importante compagnia di ballo, non è riuscito infatti a nascondere la sua emozione. "Non posso credere che sia già passato un anno, sembra ieri che ero qui come allievo" ha raccontato Daniele con gli occhi lucidi e le mani tremolanti "Quando torno qui mi rendo conto di quanto questa scuola mi abbia dato".

Alessio Di Ponzio: Voto 7 (Il ritorno inaspettato, ma che in realtà tutti aspettavamo)

E proprio quando la puntata sembrava terminata, Maria De Filippi ha chiamato Mattia Zenzola per far portare dentro un ultimo banco, quello per l'ex allievo di Emanuel Lo, Alessio Di Ponzio. Per chi non lo sapesse, il giovane e talentuoso ballerino era stato costretto a lasciare la scuola poco prima del Serale a causa di un brutto infortunio, con la promessa però di poter riprendere il percorso nell’edizione successiva. Promessa mantenuta, il palco è tuo!

Riccardo: Voto 10 (Il cantante si prende la scena, standing ovation per lui!)

Sono 10 i cantanti della nuova classe di Amici. Tra questi c'è anche Riccardo che, per l'occasione, ha deciso di esibirsi sulle note di "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini. Un'esibizione che ha entusiasmato e toccato Rudy Zerbi. Il cantante si è guadagnato subito un banco nella scuola, ma anche una standing ovation da parte del pubblico. Tanta è stata l’emozione che Maria De Filippi gli ha chiesto un bis immediato. Bravo!

Emiliano: Voto 9 (Il giovane ballerino incanta)

Nella prima puntata di Amici 25 è stata finalmente formata la nuova classe. Il primo a esibirsi e a prendere la maglia è stato Emiliano. Che dire? Un vero e proprio talento che ha lasciato tutti a bocca aperta. A soli 16 anni, il ballerino è riuscito a conquistare i tre professori di ballo, che hanno rivelato di volerlo nel loro team. Resta solo da capire ora con chi deciderà di intraprendere questo percorso, che siamo sicuri sarà lunghissimo!

Veronica Peparini: Voto 8 (Bentornata a casa Veronica!)

Per la gioia di tutti i suoi fan, Veronica Peparini è tornata a ricoprire il ruolo di insegnante di ballo nella scuola di Amici. E lo ha fatto prima di una data davvero importante: il matrimonio con il ballerino Andrea Muller, previsto per oggi lunedì 29 settembre. "Non è cambiato niente", le ha detto Maria De Filippi abbraciandola e scherzando "La Celentano è rimasta sempre la stessa, peggiora solo con l'avanzare dell'anagrafe". Nulla da togliere a Deborah Lettieri, ma Veronica è sempre stata una delle professoresse più amate e apprezzate di sempre. Bentornata a casa!

