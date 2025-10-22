Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)

News VIP

Emanuel Lo ha deciso di mettere nuovamente alla prova Tommaso Troso, il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, il giovane ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, Tommaso Troso, è finito ancora una volta nel mirino del professore Emanuel Lo.

Il compito di Emanuel Lo per Tommaso

Nel daytime di ieri di Amici 25, Tommaso Troso ha ricevuto la famosa busta blu da parte di Emanuel Lo. In occasione della prossima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5, il professore di ballo del fortunato talent show di Maria De Filippi ha deciso di assegnare un nuovo compito al ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano:

Ci sono delle cose che nelle tue esibizioni continuo a notare. Sei entrato nella categoria modern e si vede lo studio di una tecnica classica, la cosa che mi ha spinto a darti questo compito è il tuo movimento acerbo e, a tratti, datato [...] Vorrei vedere forza, intenzione, controllo, personalità, equilibrio tra forza e morbidezza...

Le parole di Emanuel Lo non hanno scoraggiato Tommaso, anzi. Il giovane ballerino della 25esima edizione del programma ha ammesso di avere delle mancanze, ma di essere pronto a mettersi in gioco e a far ricredere l'insegnante: "Ammetto di non avere chissà che movimento...devo studiare molto perché è un mio punto debole. Sono contento di questo compito". Riuscirà a superare il compito?

Tommaso commenta il nuovo compito ricevuto ad Amici

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, Emanuel Lo ha deciso di puntare nuovamente il dito contro Tommaso Troso. Il compito assegnato dal noto coreografo, al contrario di quello che tutti pensavamo, ha entusiasmato il giovane ballerino del team capitanato dalla maestra Alessandra Celentano che, dopo aver visto la coreografia, ha dichiarato:

Sono molto contento perché, in realtà, questo può aiutare a scoprirmi meglio come ballerino modern e capire meglio cosa posso fare. Non sono vecchio come ballerino, posso avere un movimento acerbo perché vengo da un'accademia, ma non sono antico [...] La tecnica è quella. Sicuramente devo lavorare perché non ho mai fatto contaminato. Non voglio risultare arrogante, ma io non sono datato.

