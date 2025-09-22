Amici 24, Antonia Nocca e Senza Cri ufficializzano la loro relazione: foto e dediche sui social

News VIP

È amore vero tra Antonia Nocca e Senza Cri: la conferma è arrivata direttamente dalle due bravissime artiste della 24esima edizione di Amici che hanno pubblicato dolci dediche e scatti insieme sui social.

Antonia Nocca e Senza Cri hanno deciso di uscire pubblicamente allo scoperto e ufficializzare la loro storia d'amore nata tra i banchi della scuola di Amici 24. Una relazione mai raccontata e mostrata dalla produzione del fortunato talent show di Maria De Filippi per volere delle due giovani cantanti.

Antonia e Senza Cri sono una coppia: la conferma ufficiale sui social

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici, che partirà ufficialmente domenica 28 settembre 2025 alle 14.00 su Canale 5. Nell'attesa di scoprire chi saranno gli allievi che formeranno la nuova classe, due ex protagoniste del talent show di Maria De Filippi hanno deciso di ufficializzare la loro storia d'amore sui social.

Si tratta di Antonia Nocca e Senza Cri. Le due cantanti si sono conosciute e innamorate tra i banchi di scuola, ma non hanno mai parlato pubblicamente dei loro sentimenti, almeno fino a oggi. Nelle ultime ore, infatti, l'ex allieva di Rudy Zerbi è intervenuta sui social e pubblicato una foto in cui bacia proprio la sua collega con in sottofondo la canzone Prima stanza a destra: "Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio". A farle eco Senza Cri, che ha condiviso un'altra loro foto insieme.

Il percorso di Antonia e Senza Cri

Antonia Nocca e Senza Cri sono ufficialmente una coppia! Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, nelle ultime ore è arrivata la conferma che tutti aspettavamo. Per chi non lo sapesse, le due cantanti si sono innamorate nella scuola della 24esima edizione di Amici, ma hanno preferito tutelare la loro storia e hanno chiesto a Maria De Filippi e alla produzione del programma di mostrare al pubblico solo il loro percorso artistico. Nonostante la loro richiesta, però, al pubblico non è sfuggita la loro forte complicità.

Una volta finito il Serale, poi, Antonia e Senza Cri sono diventate inseparabili: durante l'estate hanno condiviso tantissimi momenti insieme, dai concerti agli eventi in giro per l'Italia fino al Milano Pride 2025. A far luce sulla situazione ci aveva pensato l'ex allieva di Lorella Cuccarini che, infastidita da alcuni commenti e accuse, aveva smentito le voce di censura ad Amici: "La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica". Concetto ribadito anche nello studio di Verissimo:

La produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata nelle mie decisioni e prese di posizioni. Ci tenevo che fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è e rimane la musica, era importante per me sottolinearlo. Zero censure, assolutamente. Sono felice, decisamente. Voglio ripartire da qui e stabilire il mio futuro con tutta la grinta e l’energia che avevo già dal primo casting. Sono felice perché amici è un programma formidabile. L'amore? Sta nelle mie canzoni.

