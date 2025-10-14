TGCom24
News VIP

Amici 25, caos in casetta: Penelope e Michelle si scagliano contro Flavia (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Tensione alle stelle nella casetta di Amici 25: la cantante Flavia finisce nel mirino delle sue colleghe Penelope e Michelle, provocando la reazione anche di Tommaso e Riccardo.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola più amata e seguita d'Italia è scoppiata un'accesa discussione tra le cantanti Michelle Cavallaro, Penelope Massa e Flavia Buoncristiani.

Penelope e Michelle contro Flavia: la reazione di Tommaso e Riccardo

Nel daytime di oggi di Amici 25, Flavia Buoncristiani è finita nel mirino delle sue compagne di scuola. Tutto è nato quando Michelle Cavallaro e Penelope Maria Massa hanno puntato il dito contro l'allieva della professoressa Anna Pettinelli, criticandola per il suo comportamento "eccessivo e spesso fuori luogo".

"Io non ho mai parlato male di nessuno, io non ho mai mancato di rispetto a nessuno" ha dichiarato Flavia, provocando la reazione immediata di Michelle: "Delle frasi fuori luogo sugli altri le ho sentite". L'attacco delle due cantanti del talent show di Maria De Filippi ha spiazzato e destabilizzato la cantante, che non è riuscita a trattenere le lacrime, e provocato la dura reazione sia di Tommaso Troso che di Riccardo Stimolo.

Sia il ballerino che il cantante sono intervenuti più volte per difendere la giovane cantante e criticare duramente il comportamento assunto da Penelope e Michelle, che si sono coalizzate contro la loro compagna di stanza: "Basta. Vi state accanendo su una persona". Infastidito dalla situazione e dispiaciuto per le lacrime di Flavia, Tommaso ha sbottato: "Siete tutte contro di lei. Questo è un accanimento". A fargli eco Riccardo: "Ma chiudiamola qua, Penelope basta, ma ci scanniamo tra di noi, lo vedi che sta piangendo".

Flavia affronta Michelle e Penelope dopo la lite

Il giorno dopo la lite nella casetta di Amici 25, Flavia Buoncristiani ha cercato un confronto con Michelle Cavallaro. Ancora provata e delusa, la cantante ha raggiunto la sua collega in camera e ha provato a chiarirle la sua posizione. "Mi è dispiaciuto sentire quelle cose da parte tua. Mi hai accusato di cose non dette. Non mi sono piaciuti i toni...Sembra che io ti sto antipatica..." ha dichiarato Flavia provando a capire il motivo dell'attacco. Alla fine, le due cantanti si sono abbracciate e fatto pace.

Una volta chiarito con Michelle, Flavia ha voluto affrontare anche Penelope Massa. Al contrario di Michelle, però, le cose tra loro sembrano essere diverse. Entrambe, infatti, hanno ammesso di non essere proprio affini. "Non mi stai antipatica, ma non ci siamo aperte" ha affermato l'allieva di Rudy Zerbi, lasciando però la porta aperta a una possibile amicizia "Ti stimo tanto sotto tanti punti di vista. Anche io sento che ci sono degli spigoli che non si incastrano bene...quando vorrai c'è un'apertura verso di te". Come evolverà il loro rapporto? L'appuntamento è per domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5.

Eleonora Gasparini
