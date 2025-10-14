Amici 25, Emanuel Lo commenta il ritorno di Veronica Peparini e poi svela: "La vera sfida sarà quella di..."

News VIP

L'amato coreografo e professore Emanuel Lo commenta la sua nuova partecipazione ad Amici 25, lasciandosi andare a delle confessioni sulla collega Veronica Peparini e sulla conduttrice Maria De Filippi.

Amici 25 è ormai entrato nel vivo del programma. Tra i professori della scuola anche Emanuel Lo che, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rotto il silenzio e parlato del suo nuovo team formato al momento da Alessio Di Ponzio, il ballerino della scorsa edizione che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio.

Emanuel Lo si sbilancia sulla nuova edizione di Amici

Domenica 19 ottobre 2025 andrà in onda una nuova puntata della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Ad accompagnarli in questo percorso nel talent show di Maria De Filippi sei grandi professionisti: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Proprio quest'ultimo ha rilasciato un'intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della nuova edizione e svelato cosa si aspetta dagli allievi:

Dagli allievi mi aspetto un grande scambio di energia e tanta fatica, che è sempre necessaria. E da me stesso mi aspetto di saperli aiutare quando avranno bisogno di me. Cosa ho già capito? Che mi appassionerò moltissimo. Perché appena si sono accesi i riflettori della prima puntata e ho visto in volto i ragazzi ero già emozionato. Ho visto il sogno nei loro occhi. Per andare avanti bisogna essere pronti a lasciarsi andare e vivere tutte le emozioni del percorso, anche quelle negative. All’inizio ti sorregge l’entusiasmo, ma quando emergono le difficoltà, quello è il momento decisivo. E poi, ovviamente, serve il talento. Un danzatore è un artista che racconta storie con il corpo deve cercare di arrivare al pubblico con i suoi movimenti.

Le parole di Emanuel Lo su Veronica Peparini e Maria De Filippi

Dopo aver rivelato cosa si aspetta dalla nuova edizione di Amici, Emanuel Lo ha commentato il tanto atteso ritorno di Veronica Peparini nella scuola, spiegando quali sono le caratteristiche che fanno un buon professore: "La capacità di ascoltare i ragazzi e anche di cambiare idea su di loro. Non bisogna mai restare prigionieri della prima impressione o delle proprie idee". Emanuel Lo, infine, ci ha tenuto a dedicare parole di grande stima e affetto anche alla padrona di casa Maria De Filippi:

Maria è fantastica. “Amici” è un grande puzzle e lei sa sempre dove mettere ogni pezzo, fino a creare un insieme perfetto. Ha questo dono meraviglioso di leggere nel cuore delle persone, di capire qual è il ruolo giusto per ognuna. Con Veronica è stato bello ritrovarci, abbiamo tanti ricordi da condividere. Abbiamo anche gusti simili, per cui la sfida sarà quella di sorprenderci e non essere reciprocamente prevedibili.

