Amici 24, Vybes rivela: "Ecco qual è stato il momento più bello vissunto nella scuola"

Il cantautore romano Vybes ricorda la sua lunga e intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici 24 e parla di una sua possibile partecipazione a Sanremo Giovani.

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, è stato uno dei protagonisti più amati della 24esima edizione di Amici. Durante la prima puntata del Serale, il giovane cantautore romano e ormai ex allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro Francesca Bosco ed è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Le rivelazioni di Vybes dopo Amici

A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, Vybes ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola più amata e seguita d'Italia. Un'esperienza che gli ha permesso di crescere e maturare sia dal punto di vista professionale che personale. "Il bilancio è sicuramente positivo…è stata una esperienza che oltre ad avermi arricchito a livello musicale grazie ai coach e ai ragazzi in casetta, mi ha arricchito anche a livello personale" ha dichiarato il cantante, che ha poi svelato quale è stato il momento più felice durante il tuo percorso:

L’ultima puntata quando ho avuto l’opportunità di cantare “Chiedere aiuto”. L’ultimo inedito è stato il pezzo che ha fatto chiudere il cerchio del mio racconto ad Amici. Sono andato via con il sorriso [...] Il messaggio del pezzo è potente: rompere il tabù del chiedere supporto. Credo che la mia generazione sia ad ora quella più sensibile, i problemi di ansia ormai sono all’ordine del giorno. La musica è un forte mezzo comunicativo, è terapia pura.

Dopo aver ricordato il suo percorso nella scuola di Amici e parlato dei messaggi importanti che intende lanciare con i suoi pezzi, Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, ha rotto il silenzio su una sua possibile partecipazione a Sanremo Giovani: "Non lo metto in dubbio assolutamente, magari presentare un brano con una forte tematica sociale non sarebbe male". Il cantautore romano deciderà di presentarsi tra le giovani proposte della prossima edizione?

I ragazzi del Serale di Amici 24

Il Serale di Amici 24 è entrato ormai nel vivo del programma. La terza puntata, andata in onda sabato 5 aprile 2025, ha ottenuto il 27.94% di share pari a 3 milioni 858 mila spettatori, confermandosi il programma piú visto del sabato sera. Picchi della puntata: alle ore 22.20 sono 4 milioni 489 mila gli spettatori sintonizzati, mentre alle ore 24.29 la share svetta al 39%.

Ricordiamo che, al momento, i ragazzi eliminati dalla scuola sono: Asia De Figlio, Vybes, Raffaella Mitaritonna e Luk3 (Luca Pasquariello). I talenti, invece, ancora in corsa per la vittoria finale sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

