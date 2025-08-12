Amici 24, Vybes rivela: "È stata una sorpresa. I primi giorni volevo scappare via perché..."

News VIP

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, è stato ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te. Ecco cosa ha raccontato il giovane cantante a Lorella Cuccarini circa la sua esperienza nella scuola di Amici 24.

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, è stato una delle personalità più interessanti della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria. Ospite di Dimmi di te, il giovane cantautore romano ha raccontato tutte le emozioni vissute nella famosa scuola di Canale 5.

Le rivelazioni di Vybes su Amici

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici, che partirà a fine settembre su Canale 5. Nell'attesa, il cantautore romano Vybes (Gabriel Monaco) ha rilasciato una lunga intervista nel podcast Dimmi di te in cui ha ricordato la sua intensa esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Interpellato da Lorella Cuccarini, l'ex allievo di Rudy Zerbi ha dichiarato:

È stato un regalo, una sorpresa. Sicuramente è un programma che ti fa crescere molto a livello artistico. Stando a casa mi sono reso conto di essere cambiato e di aver cambiato il mio modo di fare musica. Sono tornato con uno sprint in più. Essendo figlio unico, stare in una casa con altre 20 persone...è stata una bella prova. Mi ritengo molto soddisfatto. Sono contento. Amici è una macchina enorme. È stato al di sopra di ogni aspettativa.

Leggi anche Massimo Ranieri si propone come prof di Amici

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nel fortunato talent show di Maria De Filippi, Vybes ha raccontato come è stato all'inizio entrare nella scuola più famosa d'Italia, svelando di aver stretto una bellissima amicizia con il cantante Ilan Muccino e di essere contento di essere riuscito a portare sul palco del Serale l'inedito "Chiedere aiuto":

I primi giorni volevo scappare via, è una realtà molto grande. Ci sono le telecamere, ti ascoltano tutti. Io sono una persona molto timida e questa è una situazione molto particolare. Ho cercato di abituarmi e poi è diventata parte della mia routine. I miei compagni mi hanno aiutato molto. La persona con cui ho legato di più è Ilan (Muccino ndr). Lui è stato parecchie volte a casa mia, abbiamo fatto una canzone insieme. Con lui c'è stata una scintilla fuori. È una bella amicizia, poi sento Trigno, Senza Cri, siamo rimasti tutti in buoni rapporti. Non cambierei nulla. Ho avuto le mie piccole soddisfazioni. Sono uscito col sorriso perché avevo portato l'inedito "Chiedere aiuto", ci tenevo a farlo a tutti i costi. Volevo trasmettere un messaggio potente, importante.

Vybes e il rapporto con Maria De Filippi

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici 24 e parlato dell'amicizia nata lontano dalle telecamere con Ilan Muccino, Vybes ha rivelato il suo pensiero su Maria De Filippi. Alla solita domanda di rito di Lorella Cuccarini su quanto sia stata importante la presenza della conduttrice durante il loro percorso, il cantautore romano ed ex allievo di Rudy Zerbi ha dichiarato:

Lei mi ha dato degli spunti interessanti a livello musicale. Mi ha consigliato e dato delle dritte per il mio inedito "Standard". Maria è una macchina da combattimento, lavora sempre, è una professionista. Come lei non ce ne sono. Con noi ragazzi si è messa sempre sullo stesso piano. Lei era sempre lì, per tutti noi.

Scopri le ultime news su Amici.