TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici 24, Vybes rivela: "È stata una sorpresa. I primi giorni volevo scappare via perché..."
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici 24, Vybes rivela: "È stata una sorpresa. I primi giorni volevo scappare via perché..."

Eleonora Gasparini

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, è stato ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te. Ecco cosa ha raccontato il giovane cantante a Lorella Cuccarini circa la sua esperienza nella scuola di Amici 24.

Amici 24, Vybes rivela: "È stata una sorpresa. I primi giorni volevo scappare via perché..."

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, è stato una delle personalità più interessanti della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria. Ospite di Dimmi di te, il giovane cantautore romano ha raccontato tutte le emozioni vissute nella famosa scuola di Canale 5.

Le rivelazioni di Vybes su Amici

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici, che partirà a fine settembre su Canale 5. Nell'attesa, il cantautore romano Vybes (Gabriel Monaco) ha rilasciato una lunga intervista nel podcast Dimmi di te in cui ha ricordato la sua intensa esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Interpellato da Lorella Cuccarini, l'ex allievo di Rudy Zerbi ha dichiarato:

È stato un regalo, una sorpresa. Sicuramente è un programma che ti fa crescere molto a livello artistico. Stando a casa mi sono reso conto di essere cambiato e di aver cambiato il mio modo di fare musica. Sono tornato con uno sprint in più. Essendo figlio unico, stare in una casa con altre 20 persone...è stata una bella prova. Mi ritengo molto soddisfatto. Sono contento. Amici è una macchina enorme. È stato al di sopra di ogni aspettativa.

Leggi anche Massimo Ranieri si propone come prof di Amici

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nel fortunato talent show di Maria De Filippi, Vybes ha raccontato come è stato all'inizio entrare nella scuola più famosa d'Italia, svelando di aver stretto una bellissima amicizia con il cantante Ilan Muccino e di essere contento di essere riuscito a portare sul palco del Serale l'inedito "Chiedere aiuto":

I primi giorni volevo scappare via, è una realtà molto grande. Ci sono le telecamere, ti ascoltano tutti. Io sono una persona molto timida e questa è una situazione molto particolare. Ho cercato di abituarmi e poi è diventata parte della mia routine. I miei compagni mi hanno aiutato molto. La persona con cui ho legato di più è Ilan (Muccino ndr). Lui è stato parecchie volte a casa mia, abbiamo fatto una canzone insieme. Con lui c'è stata una scintilla fuori. È una bella amicizia, poi sento Trigno, Senza Cri, siamo rimasti tutti in buoni rapporti. Non cambierei nulla. Ho avuto le mie piccole soddisfazioni. Sono uscito col sorriso perché avevo portato l'inedito "Chiedere aiuto", ci tenevo a farlo a tutti i costi. Volevo trasmettere un messaggio potente, importante.

Vybes e il rapporto con Maria De Filippi

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici 24 e parlato dell'amicizia nata lontano dalle telecamere con Ilan Muccino, Vybes ha rivelato il suo pensiero su Maria De Filippi. Alla solita domanda di rito di Lorella Cuccarini su quanto sia stata importante la presenza della conduttrice durante il loro percorso, il cantautore romano ed ex allievo di Rudy Zerbi ha dichiarato:

Lei mi ha dato degli spunti interessanti a livello musicale. Mi ha consigliato e dato delle dritte per il mio inedito "Standard". Maria è una macchina da combattimento, lavora sempre, è una professionista. Come lei non ce ne sono. Con noi ragazzi si è messa sempre sullo stesso piano. Lei era sempre lì, per tutti noi.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
If you Love Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Leyla pugnala Ates alle spalle!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Leyla pugnala Ates alle spalle!
Uomini e Donne, Francesca Polizzi torna a parlare di Gianmarco Steri: ecco perché
news VIP Uomini e Donne, Francesca Polizzi torna a parlare di Gianmarco Steri: ecco perché
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2025
Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi
news VIP Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi
Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo, nuova fiamma di Alfred Ekhator
news VIP Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo, nuova fiamma di Alfred Ekhator
Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Daffrè ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fiamma
news VIP Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Daffrè ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fiamma
Il pomeriggio di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi cambia nome, arriva Dentro la Notizia
news VIP Il pomeriggio di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi cambia nome, arriva Dentro la Notizia
Amici, i retroscena di una cantante della scuola sul rapporto con Maria De Filippi: "Le sto molto simpatica"
news VIP Amici, i retroscena di una cantante della scuola sul rapporto con Maria De Filippi: "Le sto molto simpatica"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV