Amici 24, ecco chi sono i 16 allievi ammessi al Serale: curiosità e retroscena

Cresce l'attesa per il Serale di Amici 24. Gli allievi ammessi, suddivisi in tre squadre guidate dalle coppie Lorella Cuccarini- Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Deborah Lettieri-Anna Pettinelli, sono i ballerini Alessia, Daniele, Chiara, Asia, Francesco, Francesca, Dandy, Raffella e i cantanti Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Nicolò, TrigNO, Senza Cri e Luk3.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Manca davvero poco alla prima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda il prossimo 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. 16 gli allievi ammessi alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi: Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e Raffaella Mitaritonna. Conosciamoli meglio.

Antonia Nocca è stata una vera e propria scoperta. Classe 2005, originaria di Napoli, la cantante è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida immediata contro il cantante Diego Lazzari. Giovane, ma piena di talento, Antonia ha convinto tutti sin dal primo momento grazie alla sua voce intensa e alla sua grande presenza scenica. Durante il suo percorso ad Amici ha pubblicato gli inediti "Giganti" e "Dove ti trovi tu".

Alessia fa parte della scuola di Amici fin dalla prima puntata di settembre. 23 anni, originaria di Fondi. Fortemente apprezzata ed elogiata dalla maestra Alessandra Celentano, che l'ha definita "un elemento speciale" della scuola. Durante il suo percorso ad Amici, caratterizzato anche dall'amicizia speciale nata con Luk3, è volata a Sarejevo dove ha poi conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente è diventata campionessa italiana di danze latino americane.

Daniele è un ballerino modern, 18 anni, nato ad Aversa, ma vive a Roma. Appassionato di danza fin da piccolo, si è trasferito nella capitale a partire dai 13 anni per inseguire il suo sogno: si è formato presso l'Accademia Art Village. Fortemente voluto dalla maestra Celentano, il suo percorso nella scuola è stato molto intenso e segnato anche da un brutto infortunio, che ha messo a repentaglio la sua partecipazione al Serale. Ma tutto è bene quel che finisce bene!

Chiara è una ballerina neoclassica, 22 anni, vive a Firenze. A soli 15 anni è entrata al Teatro alla Scala di Milano, ha conseguito lì il diploma e ha partecipato a varie esperienze in giro per il mondo. L'ingresso nella scuola di Amici 24 ha segnato una svolta decisiva per la sua carriera. Nel corso dei messi è stata messa più volte alla prova dai professori di ballo, dimostrando di avere un talento straordinario ed esibendosi con grande intensità emotiva.

Vybes è un cantautore romano di 22 anni. Durante il suo percorso nella scuola di Amici ha pubblicato gli inediti "Standard" e "Non mi passa". La sua determinazione è stata premiata da Rudy Zerbi, che lo ha scelto per far parte della sua squadra, riconoscendo il talento nelle sue esibizioni. Come ha più volte spiegato, il suo nome d'arte rispecchia ciò che vuole mostrare al pubblico, ovvero vibrazioni ed emozioni.

Chiamamifaro. Giovane cantautrice, 23 anni, nata a Bergamo, vive a Milano. Il suo vero nome è Angelica Gori ed è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il suo è stato un percorso pieno di alti e bassi, ma ricco di soddisfazioni. Ha pubblicato gli inediti "Perché", "O.M.G." e "Leone", brani che hanno accumulato rispettivamente oltre 1 milione e 500 mila stream e più di 530 mila stream su Spotify.

Jacopo Sol è entrato nel bel mezzo degli studi durante una sfida contro Ilan Muccino. Cantautore, 22 anni, nato a San Severo (Foggia), ma vive a Milano. Ad Amici ha conquistato tutti con il suo talento e pubblicato il bellissimo inedito "Complici". Il suo percorso nella musica è iniziato ben prima dell’ingresso nella scuola, con importanti collaborazioni e una carriera da autore già avviata. Ha persino firmato un brano per Giorgia, ha partecipato a Sanremo Giovani e pubblicato diversi singoli con Universal Music.

Luk3 è stato uno dei ragazzi più chiacchierati e amati di Amici 24. Voluto fortemente nella scuola da Lorella Cuccarini fin da settembre, il giovane cantante ha ricevuto l’ambita maglia nell'ultima puntata del pomeridiano, dopo essere stato messo "sotto torchio" da Anna Pettinelli. Nella scuola ha presentato gli inediti "Parigi in motorino", "Valentine" e "Piangi", già super virali sui social. Insieme ad Antonia, risulta essere anche uno dei principali candidati alla vittoria.

Senza Cri è una cantautrice, 24 anni, nata a Brindisi, ma che vive a Milano. Nel 2021 ha partecipato a Sanremo Giovani, con la canzone "A me". È senza ombra di dubbio una delle cantanti più interessanti di questa edizione di Amici. Durante il suo percorso ad Amici ha pubblicato gli inediti "Madrid" e "Tutto l'odio".

Asia è una talentuosa ballerina di hip hop, 17 anni, vive a Roma. Anche se è giovanissima, la ragazza ha un curriculum di tutto rispetto. Nel 2022 ha preso parte al Kenga Magjike e al Rome Dance Meeting Pearl Whirl. In seguito nel 2024 ha preso parte a Effetto Domino e ha collaborato anche con due coreografi molto apprezzati e stimati come Fabrizio Prolli e Luca Tommasini.

Francesco è un ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). È arrivato a un passo dalla fase Serale di Amici, ma ha conquistato tutti subito. Simpatico, solare e talentuoso. Da sempre appassionato di danza, ha iniziato a studiare balletto presso il Centro Arte Danza di Brindisi, dove ha potuto dare avvio al suo percorso di formazione dal 2009 al 2014. Dopodiché, si è trasferito in Svizzera, dove ha studiato presso la Balletschule Theatre Basel e si è diplomato nel 2018. Inoltre, il suo primo ingaggio ufficiale, risale proprio al 2018, quando è volato in Germania all'Oldenburgisches Staatstheater, dove ha lavorato con autori del calibro di Martha Graham. Nello stesso anno ha anche preso parte al progetto coreografico del Prix de Lausanne, mentre tra il 2021 ed il 2022 è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava, nella Repubblica Ceca, dove è stato poi nominato solista. Interpretando Don José in Carmen e Bob Cratchil/Diavolo nello Schiaccianoci, è stato nominato per il Premio Thalia nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023; poi, nel 2022, ha ricevuto il Premio Jantar, e nel 2023 quello come Miglior Ballerino di Danza Contemporanea, assegnato dall'Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Come se non bastasse, Francesco è anche il direttore artistico dell'IMAGO-dance festival. Insomma, possiamo dire che è gia un vero e proprio ballerino professionista!

Nicolò ha conquistato Anna Pettinelli e il pubblico fin dalla prima puntata. È nato a Perugia nel 2006, sogna di diventare il "nuovo" Marco Mengoni e ha tutte le qualità per riuscirsi. Durante il suo percorso nella scuola, ha affrontato tante sfide e ricevuto tante critiche, che ha sempre affrontato con grande umiltà. Ha pubblicato gli inediti "Non ti dimenticherò" e "Yin e Yang". È lui il vincitore morale di Amici 24.

TrigNO è stato la scommessa vinta di Anna Pettinelli. Il suo percorso nella scuola, nonostante le dure critiche e i numerosi ostacoli, è stato ricco di soddisfazioni ed emozioni. Cantautore, 23 anni, nato ad Asti, ma vive a Milano. Nel 2018 ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent, pubblicando i suoi primi brani. Il suo talento non è passato inosservato e nel 2020 ha firmato un contratto con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. La svolta è poi arrivata con il singolo "Lento", distribuito da Sony Music, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album, "Diciannove", ma la vera consacrazione è arrivata con la partecipazione ad Amici, dove si è distinto subito per il suo stile unico e ha presentato gli inediti "A un passo da me" e "Maledetta Milano".

Francesca è stata una delle allieve più amate sia dentro che fuori la scuola di Amici. Specializzata in danza moderna, è nata il 6 luglio 2004, è originaria di Priolo, in provincia di Siracusa. Secondo quanto ha pubblicato nel suo account Instagram, si è diplomata alla DAF Dance Arts Faculty. Entrata dopo aver vinto la sfida contro Sienna, la giovane ballerina è riuscita a conquistare tutti con il suo talento. Apprezzata da tutti i professori di ballo, la giovane ha ottenuto la tanto ambita maglia oro del Serale del talent show.

Raffaella è una giovanissima ballerina di danze latino americane, 17 anni, nata a Palo del Colle (Bari). Appassionata sin da bambina di ballo, all'età di 4 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza. Nel 2018 ha vinto il primo titolo a Genova da latinista. L'anno successivo, nel 2019, ha trionfato a Sarajevo. Dal 2015 al 2018 ha vinto il titolo di campionessa italiana. Inoltre, a livello internazionale, è spesso arrivata in finale in diverse competizioni, come ad esempio al International Open Championship, ma soprattutto, è stata campionessa del mondo per sei volte.

