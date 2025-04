Amici 24, una nuova classifica scatena tensioni in casetta tra i ballerini

News VIP

Nel corso del daytime di Amici 24 di oggi, martedì 15 aprile, i ballerini hanno stilato una nuova classifica per chi meriterebbe di andare in finale e i risultati hanno portato a nuove tensioni in casetta.

Nel corso del daytime di Amici 24 andato in onda oggi, martedì 15 aprile, i ballerini hanno stilato una classifica della loro finale ideale e, come già accaduto in passato non sono mancati gli scontri tra gli allievi. Il Serale sta entrando nel vivo e manca sempre meno alla conclusione della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi, perciò, per i ballerini è arrivato il momento di tirare le somme e provare a immaginare chi meriterà il titolo di campione della stagione del talent show e della categoria di ballo.

Amici 24, la classifica dei ballerini sulla Finale genera nuove tensioni

Durante i mesi passati, nella scuola di Amici 24 non sono mancate le tensioni, proprio a causa delle classifiche che spesso gli allievi dovevano stilare su richiesta della produzione. Tra rancori e frecciatine, spesso, le classifiche diventavano pretesto per esternare antipatie o la propria opinione sul talento dei compagni. Ed è quello che è accaduto anche durante il daytime di oggi, martedì 15 aprile, su Canale 5: la produzione ha chiesto, infatti, ai ballerini di immaginare la loro "personale finalissima di ballo", scegliendo due allievi - compresi sé stessi - che ritenevano meritevoli di arrivare all'ultima puntata del Serale.

La prima a esprimere la sua opinione è stata Alessia Pecchia: come già dimostrato in passato, Alessia non ha mai nascosto di sentire di meritare la Finale di Amici 24 per l'impegno continuo che ha sempre investito nel suo percorso e anche in una precedente occasione si è assegnata il voto come vincitrice della categoria di ballo e dell'intera edizione. Anche in questo caso, la sua autostima non è venuta meno e Alessia ha scelto sé stessa e Daniele come i due ballerini che a suo dire meriterebbero la Finale. A seguire è toccato a Francesco, che ha scelto sé stesso e Alessia, definendola una delle ballerine più forti nella scuola: "come arriva lei durante una performance, non l'ho mai visto con altri" ha dichiarato il ballerino.

Chiara Bacci ha invece scelto sé stessa e Francesco, ammettendo di ammirare il talento e la versatilità del collega della squadra rivale. Quando è toccato a Francesca, la ballerina del team PettiLetti ha affermato che lei e Daniele meriterebbero la finale più di tutti. Quest'ultimo ha poi chiuso il cerchio, indicando come finalisti il suo nome e quello di Alessia, perché la latinista è colei che lo ha copito maggiormente: "Sarebbe una grandissima finale" ha ammesso. Nonostante quesi tutti abbiano provato a includersi, nella classifica le due ballerine a ottenere meno voti sono state Francesca e Chiara, che - ironicamente - sono tra le allieve che ricevono più guanti di sfida di tutti, a causa della rivalità delle rispettive insegnanti.

Amici 24, Anna Pettinelli stronca Jacopo Sol: "Ti vedo scarico, non mi piaci"

Il daytime di Amici 24 di oggi non ha generato dei malumori solo tra i ballerini, ma ha anche portato a Jacopo Sol una sgradita sorpresa: la professoressa Anna Pettinelli ha deciso infatti di lanciare al cantante un guanto di sfida, che lo porterà a fronteggiare Nicolò su uno dei brani più noti di Michael Jackson, Earth Song.

Come sempre, ad accompagnare il guanto è arrivata un'immancabile lettera da parte della speaker radiofonica, che ha definito "scarico" il cantante, facendogli comprendere che il palco del Serale non era adatto a lui: "Ogni volta che ti esibisci penso a quanto sia grande lo studio del Serale. Mi sembra grande perché non ce la fai a riempirlo con la tua performance. Sei scarico, senza energia. Nico ha sempre lasciato il segno e non si può dire lo stesso di te. Sveglia, la finale non è così lontana. Accetta la sfida e dimostra che non sei un diesel a confronto con una formula uno".

La reazione di Jacopo Sol non si è fatta attendere: il cantante non si è detto d'accordo con le parole della professoressa e ha ammesso di sentirsi all'altezza della sfida proposta: "Penso di poterlo fare, ci lavoro e vediamo di far vedere la mia energia".

