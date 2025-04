Amici 24, Jacopo Sol finisce nel mirino di Anna Pettinelli: "Sei scarico, troppo grande lo studio del Serale per te"

News VIP

In vista della quinta puntata del Serale di Amici 24, Anna Pettinelli ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra Nicolò e Jacopo Sol, il cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della quinta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025, la coach Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Jacopo Sol, il talentuoso cantante del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Il nuovo guanto di sfida di Anna Pettinelli

Dopo Antonia Nocca, anche Jacopo Sol è finito nel mirino di Anna Pettinelli. Nel daytime di oggi di Amici 24, la professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà scontrarsi Nicolò e l'allievo di Rudy Zerbi su uno dei brani più noti di Michael Jackson, "Earth song". Un compito davvero difficile con il quale la speaker radiofonica ha voluto spronare il cantante a tirare fuori il meglio sul palco del Serale:

Ogni volta che ti esibisci penso a quanto sia grande lo studio del Serale. Mi sembra grande perché non ce la fai a riempirlo con la tua performance. Sei scarico, senza energia. Nico ha sempre lasciato il segno e non si può dire lo stesso di te. Sveglia, la finale non è così lontana. Accetta la sfida e dimostra che non sei un diesel a confronto con una formula uno.

La lettera della Pettinelli ha fatto storcere il naso a Jacopo Sol, che è subito intervenuto affermando di non essere d'accordo con il pensiero della professoressa della scuola: "Non sono d'accordo, sento tanto di travolgere e travolgermi. Penso di poterlo fare. Ci lavoro e vediamo di far vedere questa energia che credo di avere". Dopo aver rivelato il suo pensiero a Maria, il cantante dei Zerbi-Cele si è lasciato andare a uno sfogo con la sua amata Francesca Bosco: "Mi da fastidio, sempre la stessa roba...per me c'è personalità in tutto quello che faccio". L'allievo riuscirà a convincere Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario e a portare il punto alla propria squadra?

Annuncio bomba nel daytime di oggi di Amici 24

Colpo di scena ad Amici 24. Nel daytime di oggi è stata lanciata un'anticipazione bomba che riguarda la quinta puntata del Serale. La produzione ha infatti annunciato che, nelle prossima puntata, tornerà la doppia eliminazione. Questo vuol dire che la giuria annuncerà il primo eliminato alla fine della prima manche, mentre il nome del secondo eliminato verrà annunciato da Maria De Filippi in casetta.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è sicuramente quella più in bilico visto che ci sono ancora ben tre ballerini in gara. A rischiare maggiormente sono Chiara, che sta vivendo un momento di crisi, e Daniele. Anche il percorso di TrigNO è a rischio. La squadra capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ha ancora due cantanti in gara e, tra loro, Pietro è il più "debole". Ricordiamo che, con l'eliminazione di Chiamamifaro, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco. L'appuntamento con Amici è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

