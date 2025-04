Amici 24, una mossa social conferma le teorie su chi saranno gli allievi eliminati nella quinta puntata del Serale

News VIP

Questa sera, sabato 19 aprile, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24. Una mossa sui social confermerebbe le ipotesi di chi si sono gli allievi eliminati.

Il Serale di Amici 24 è in pieno svolgimento: questa sera, sabato 19 aprile, andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata e, stando alle Anticipazioni, saranno ben due gli allievi che dovranno lasciare il programma. Sebbene per avere la conferma bisognerà aspettare la fine della puntata di questa sera, una mossa social avrebbe confermato alcune teorie sui possibili allievi che saranno eliminati.

Amici 24, una mossa social conferma la teoria dei fan sugli allievi eliminati

Tutto è pronto per la quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda questa sera su Canale 5: grande curiosità per i nomi degli eliminati di questo appuntamento. Sappiamo dalle Anticipazioni che ad abbandonare la scuola saranno due allievi, una delle quali è Francesca, la talentuosa ballerina della squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Molto mistero sul secondo eliminato, che verrà svelato questa sera, al termine della puntata. Per ora, sappiamo che al ballottaggio sono finiti TriGNO e Senza Cri, che attenderanno in casetta l'esito della loro sorte.

Una mossa social, tuttavia, sembrerebbe svelare chi, tra i due cantanti, dovrà abbandonare la scuola: secondo alcune teorie sembra che sarà Senza Cri a dire addio ai suoi compagni e i fan di Amici 24 hanno notato un dettaglio che sembra essere la prova del nove a sostegno di questa ipotesi. Il profilo Instagram di Senza Cri è tornato attivo nelle scorse ore, confermando perciò che la cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha abbandonato la scuola. Per scoprire se sia davvero così, non ci resta che attendere l'appuntamento di questa sera.

Amici 24, ecco le Anticipazioni sulla puntata di questa sera

Giovedì 17 aprile si è registrata la quinta puntata del Serale di Amici 24: ospite Giordana Angi, che presenta il suo nuovo singolo Strade. La puntata si apre con l'ingresso in studio della giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Le tre squadre sono, come sempre, divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri e Anna Pettinelli con Francesca, TrigNO e Nicolò; infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con Francesco e Senza Cri.

Secondo quanto ci svelano le Anticipazioni di Superguidatv, la prima manche vede lo scontro degli Zerbi-Cele contro le Petti-Letti. Ad avere la peggio sono queste ultime. Tutta la squadra finisce al ballottaggio e la prima eliminata del Serale è la ballerina Francesca. La giovane allieva riceve ben due proposte: Budapest Dance e un tour di otto date in Sicilia.

Seconda manche della serata: i Zerbi-Cele sfidano ancora le PettiLetti, che perdono. TrigNO finisce a rischio eliminazione. Spazio poi al guanto di sfida tra prof. I CuccaLo fanno un mashup dei Boomdabash, gli Zerbi-Cele portano in scena una lezione della maestra di danza classica. Infine le PettiLetti si esibiscono nel Can can, sparano la sua bambola con il cannone e vincono.Terza e ultima manche: Zerbi-Cele vs CuccaLo, che perdono. Al ballottaggio finale finiscono TrigNO e Senza Cri.

