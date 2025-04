Giordana Angi, Intervista esclusiva: "La musica è la mia costante. 'Strade' è un inno all'amore"

News VIP

Giordana Angi racconta la sua nuova vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it e presenta il suo nuovo singolo Strade, prodotto dalla stessa cantautrice e Fabio Brignone per Warner Music Italy.

Abbiamo intervistato in esclusiva Giordana Angi, amata cantautrice italo-francese con all’attivo 2 dischi d’Oro (album Casa e il singolo Stringimi piu’ forte) e un disco di Platino (con il singolo Casa). Autrice per importanti artisti della musica italiana tra i quali Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso e Nina Zilli. Reduce da un'entusiasmante ed emozionante tour con la star britannica Sting, la giovane artista ha pubblicato il suo nuovo singolo Strade, nel quale esprime la sua poetica piú intima e personale. Una ballad romantica scritta da Giordana che trasforma in parole e musica emozioni e sensazioni vissute durante i suoi viaggi in Europa. Strade è un vero e proprio inno all’amore, forza che ci riporta sempre sulla strada di casa.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Giordana ha fatto un bilancio della sua carriera, fatta di grandi successi, e presentato il suo ultimo singolo Strade, scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Fabio Brignone per Warner Music Italy. Non solo. La giovane artista non ha mancato di ricordare la sua bellissima e fortunata esperienza nella scuola di Amici, che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Sei una cantautrice, scrittrice e polistrumentista. Ma chi è veramente Giordana Angi e come nasce la tua grande passione per la musica?

La musica è sempre stata presente nella mia vita. Ero una bambina molto vivace e, a 12 anni, c’è stato un trasloco importante per me: ho lasciato tutti i miei amici e i miei punti di riferimento per trasferirmi in Bretagna, il luogo dove sono nata. È cambiato tutto: le abitudini, le persone. Mi sono ritrovata con tanto tempo libero. È stato allora che mi sono buttata completamente nella musica, e da quel momento non l’ho più abbandonata. Quando sono tornata in Italia ho frequentato il liceo classico, ed è lì che è nata la mia passione infinita per la poesia. La musica però è sempre rimasta una costante: mi ha accompagnata, sostenuta e mi ha permesso di raccontarmi ed esprimermi al meglio. E ancora oggi è così.

La partecipazione ad Amici ti ha permesso di farti conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Che ricordi hai di quella esperienza e come è cambiata la tua vita?

Totalmente! Amici arriva e la mia vita cambia radicalmente. Finalmente le mie canzoni vengono ascoltate. Io venivo da tantissimi tentativi, ho fatto Sanremo Giovani, tanta gavetta...Ho ricevuto tanti no, mandavo demo per gli altri e non succedeva niente. Poi Tiziano Ferro ha ascoltato le mie canzoni, abbiamo iniziato a scrivere insieme e fatalità in quell'anno sono stata presa ad Amici. Da lì è cambiato tutto, ho firmato il mio primo contratto discografico reale. Studiare gratuitamente per me era qualcosa di incredibile. Avevo la possibilità di studiare sempre e senza spendere soldi quindi ho cercato di imparare e "rubare" dalle figure professionali che erano nella scuola. Sono riuscita finalmente a vivere della mia passione e, ripensandoci, sono davvero felice di come è andata.

Tra le tue tante collaborazioni, spicca quella con la star Sting. Come è nata la vostra collaborazione e qual è stato il momento più bello o emozionante che porterai per sempre con te?

In realtà devo ancora realizzare, faccio fatica a trovare le parole. Sono innamorata della sua musica, per me è un mito. La nostra collaborazione è nata per caso, subito dopo il Covid mi ha contattato un produttore americano che era interessato a me. Lui è il manager di Sting, gli ho fatto ascoltare un adattamento che avevo fatto di un suo brano in italiano, gli è piaciuto e mi ha invitato a Roma a cantare con lui. È nato un bel rapporto, spesso mi chiamava e mi proponeva di cantare insieme. Mi ha concesso di aprire i suoi concerti ed è stato bellissimo. Il momento più bello per me? Prima delle prove mi mettevo a leggere un libro e capitava che arrivava lui e si metteva a fare altro lì vicino a me. Non ci dicevamo una parola, ma eravamo vicini e io ero davvero emozionata. Ho dei bellissimi ricordi.

Il 18 aprile esce il tuo nuovo singolo "Strade". Un brano che parla di amore e di scelte...

Il testo e la melodia di Strade mi rappresentano appieno. Dopo aver trascorso un periodo lontano dai miei cari e in giro per il mondo, quella nostalgia di casa era proprio netta e quindi ho pensato che fosse il modo più giusto per ripresentarmi a voi. Non è un pezzo estivo, però è quello che sento. È un inno ai sentimenti e all'amore, ma anche all'importanza di scegliere. Le scelte, banalmente, le ho sempre fatte col cuore, è la verità. Soprattutto con la musica, ho sempre cercato di fare quello che sentivo.

Prossimo step? Ti piacerebbe un giorno poter ricoprire il ruolo di giudice e coach o magari metterti di nuovo in gioco in prima persona?

Io ho iniziato a lavorare dietro le quinte di Amici durante il Covid perché mi ero un po' chiusa. Ho avuto l'opportunità di collaborare con i ragazzi, di scrivere con e per loro, di occuparmi degli arrangiamenti anche insieme ai prof, con grande rispetto e delicatezza. È una dimensione che mi piace tantissimo.

Qual è il tuo sogno più grande?

Dopo tutto il lavoro che ho fatto su me stessa e quello che ho vissuto in questi anni bellissimi e complicati, va bene così. Mi sento fortunata ad avere intorno le persone che mi vogliono bene. Il mio più grande sogno forse sarebbe quello di fare una tournee nei teatri con degli archi e arrivare al punto in cui ci siano delle persone che vogliono sentirmi dal vivo.

Sei fiera di te?

Si, sono fiera di me! Sono contenta di come ho gestito determinate situazioni e di come sono riuscita, nel mio piccolo, a trasformare le ferite in qualcosa di positivo. Credo che alla fine la difficoltà per tutti noi è dire "adesso cosa faccio", la vita non si può controllare. Non è sempre facile tirar fuori la forza. La famiglia e gli amici per me sono importanti, averli vicino è quello che conta davvero.

Cosa diresti alla Giordana di dieci anni fa?

Le direi: "Arriverà il momento in cui sarai più spensierata, stai tranquilla! Stai serena che arriva, non adesso, ma arriverà".