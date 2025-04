Amici 24, un ex professionista del programma prende le parti di Daniele contro Francesco: "Puoi solo sognare di..."

News VIP

Di recente, nella scuola di Amici 24 si è acceso uno scontro tra i ballerini Francesco e Daniele: a prendere le parti di quest'ultimo è stato un ex professionista del talent. Ecco cosa ha detto!

In una delle recenti puntate del daytime di Amici 24, tra Daniele Doria e Francesco Fasano si è accesa una discussione su chi tra loro due sia più versatile nella danza. A distanza di giorni, anche un ex professionista del programma è intervenuto e ha preso le difese dell'allievo di Alessandra Celentano.

Amici 24, un ex professionista del programma difende Daniele nello scontro con Francesco

Tra Francesco e Daniele si era accesa una discussione sul tema della versatilità nella danza e su chi tra i due sia più versatile. Alcune affermazioni dell'allievo di Emanuel Lo avevano ferito Daniele, che si era visto accusare di non saper davvero esprimere le sue emozioni con la sua danza. Daniele ha invece replicato di trovare il suo collega poco versatile scatenando così un botta e risposta al vetriolo con l'altro ballerino.

A distanza di qualche giorno, anche un noto ex professionista di Amici è intervenuto nella discussione, scegliendo di prendere le parti di Daniele. Stiamo parlando di Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, che su Instagram ha pubblicato una storia nella quale lanciava una pesante frecciatina a Francesco Fasano, dichiarando apertamente di sostenere Daniele nella diatriba sulla versatilità che si era creata in uno degli ultimi daytime.

Schierandosi dalla parte del ballerino della squadra di Alessandra Celentano, Fabrizio Prolli ha scritto: "Caro Francesco, sarai pure bravo, ma puoi tranquillamente sognare di fare tutto quello che fa Daniele. Che è l'unico vero versatile là dentro". Prolli ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2016-2017 e una volta conclusa l'esperienza nel programma Fascino ha iniziato a collaborare con diverse star internazionali, cme Kylie Minogue, oltre alla partecipazione a programmi come Top of the Pops, Quelli che il calcio e Miss Italia.

Amici 24, Francesco e Daniele a confronto: "Penso di essere più versatile di te"

In un confronto a cuore aperto tra Daniele Doria e Francesco Fasano, sono emerse le opinioni contrastanti dei due ballerini. L'allievo di Emanuel Lo ha preso la parola, chiedendo a Doria cosa intendesse raccontare con la sua danza, poiché spesso sembra che nelle sue esibizioni non si lasci andare totalmente, ma sia sempre trattenuto da qualcosa. Daniele ha però ammesso di aver superato questo blocco e che, sebbene inizialmente il suo ingresso l'avesse destabilizzato, dopo un po' ha ritrovato la fiducia in sé stesso: "Mi sento migliorato e penso che il problema dell'espressività non lo sento più dentro di me. In questo momento, ho molta consapevolezza e maturità. Penso di affrontare bene il palco, sono sicuro di quello che faccio".

La discussione è proseguita con Daniele che ha ammesso di non ritenere Francesco molto versatile, provocandone la risposta piccata: "Io ci vedo quasi uguali, io mi vedo versatile al 90%". Un'opinione che però il ballerino della squadra di Alessandra Celentano non sembrava condividere, tanto da dichiarare di saper variare di più nelle coreografie, motivo per cui non l'ha inserito tra i finalisti del talent di Canale 5. Il ballerino ha concluso il suo discorso affermando che ha preferito inserire il suo nome per incoraggiarsi e non dimenticare dei sacrifici che ha fatto nel suo percorso: "Ho messo me, anche per incoraggiarmi...me lo auguro e penso di avere tutte le carte in regola per arrivarci.

