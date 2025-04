Amici 24: Chi è Daniele Doria? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino di Alessandra Celentano

News VIP

Conosciamo meglio Daniele Doria, uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Daniele Doria, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Daniele Doria

Daniele Doria è nato ad Aversa, in Campania, nel 2007; quindi, ha 18 anni. Nonostante le origini campane, all'età di 13 anni ha deciso di andare a vivere in un'altra ragione, ossia nel Lazio, più precisamente nella Capitale, per poter così frequentare l'Accademia Art Village; infatti, la sua passione è sempre stata la danza, e quindi ha iniziato subito a lavorare duramente per riuscire a realizzare il sogno di diventare un ballerino professionista. I suoi genitori lo hanno sempre sostenuto, ma ancora di più suo nonno: "Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada".

Nel 2023, inoltre, ha studiato a Los Angeles. Tornato in Italia, Daniele ha tentato un'altra strada, ossia quella rappresentata da Amici di Maria De Filippi, il talent show condotto proprio da quest'ultima su Canale 5. La maestra Celentano ha subito notato il suo grande talento, e così gli ha permesso di entrare nella Scuola. Qui ha ben presto dimostrato le sua abilità da danzatore, ma anche i suoi valori, la sua forza e la sua fragilità. Infatti, ad Amici è dovuto stare fermo un mese per riprendersi da un infortunio, e lo ha fatto dimostrando un'incredibile capacità di rialzarsi, ed ha anche raccontato di aver subito atti di bullismo.

Il suo profilo Instagram è @danieledoria__, e ad oggi conta più di 49.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "From Naples based in Rome", dunque "Da Napoli stabilito a Roma". Qui ci sono pochi post, ed in tutti è lui il solo protagonista. Infatti, qui non c'è traccia di famigliari, amici o di un partner: in effetti, anche all'interno della Scuola di Amici, ha dichiarato di essere molto riservato, e di aver sempre avuto difficoltà a fidarsi delle persone; di conseguenza, non gli è mai risultato semplice instaurare dei legami importanti con le persone, che fossero d'amicizia o d'amore.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.