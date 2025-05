Amici 24, tutto su TrigNO, Antonia, Alessia, Daniele e Francesco: conosciamo meglio i finalisti del talent show

News VIP

A poche ore dalla finale di Amici 24, che andrà in onda stasera su Canale 5, conosciamo meglio i cinque finalisti che si contenderanno la vittoria: TrigNO, Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano.

Antonia Nocca, TrigNO, Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria: chi vincerà Amici 24? In attesa di scoprire il nome del vincitore di questa fortunata edizione del talent show di Maria De Filippi, conosciamo meglio i cinque finalisti che si contenderanno la vittoria finale!

I finalisti di Amici 24: conosciamoli meglio

La 24esima edizione di Amici è giunta al termine! Stasera, domenica 18 maggio 2025, in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale. Chi, tra Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria, sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio i cinque finalisti.

Francesco: è stato il primo allievo ad aggiudicarsi la Finale di Amici 24. È arrivato a un passo dalla fase Serale, ma ha conquistato tutti subito con il suo grandissimo talento. Simpatico, solare e talentuoso. Da sempre appassionato di danza, ha iniziato a studiare balletto presso il Centro Arte Danza di Brindisi, dove ha potuto dare avvio al suo percorso di formazione dal 2009 al 2014. Dopodiché, si è trasferito in Svizzera, dove ha studiato presso la Balletschule Theatre Basel e si è diplomato nel 2018. Inoltre, il suo primo ingaggio ufficiale, risale proprio al 2018, quando è volato in Germania all'Oldenburgisches Staatstheater, dove ha lavorato con autori del calibro di Martha Graham. Nello stesso anno ha anche preso parte al progetto coreografico del Prix de Lausanne, mentre tra il 2021 ed il 2022 è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava, nella Repubblica Ceca, dove è stato poi nominato solista. Interpretando Don José in Carmen e Bob Cratchil/Diavolo nello Schiaccianoci, è stato nominato per il Premio Thalia nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023; poi, nel 2022, ha ricevuto il Premio Jantar, e nel 2023 quello come Miglior Ballerino di Danza Contemporanea, assegnato dall'Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Come se non bastasse, Francesco è anche il direttore artistico dell'IMAGO-dance festival.

Alessia: è la seconda finalista di Amici 24. È nata a Fondi, in provincia di Latina, nel 2001, ma vive a Roma dove frequenta la facoltà di Ingegneria. Fa parte del programma fin dalla prima puntata. Fortemente apprezzata ed elogiata dalla maestra Alessandra Celentano, che l'ha definita "un elemento speciale" della scuola. Durante il suo percorso ad Amici, caratterizzato anche dalla storia d'amore nata con il cantante Luk3, è volata a Sarejevo dove ha poi conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente è diventata campionessa italiana di danze latino americane.

Daniele: ballerino modern, ha 18 anni, è nato ad Aversa, ma vive a Roma. Appassionato di danza fin da piccolo, si è trasferito nella capitale a partire dai 13 anni per inseguire il suo sogno: si è formato presso l'Accademia Art Village. Fortemente voluto dalla maestra Celentano, il suo percorso nella scuola è stato molto intenso e segnato anche da un brutto infortunio, che ha messo a rischio la sua partecipazione al Serale. Grazie alla sua passione, determinazione e grinta è riuscito ad accedere alla finalissima.

Leggi anche I professori della scuola si sbilanciano sul possibile vincitore di Amici 24

TrigNO: è stato la vera rivelazione di Amici 24. TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è nato e cresciuto ad Asti. La sua vita è stata inizialmente segnata da una promettente carriera calcistica, interrotta a causa di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il mondo dello sport. È proprio in questo momento difficile che la musica è diventata la sua ancora e la sua più grande passione. Nel 2018, ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent, pubblicando i suoi primi brani e segnando l’inizio di un percorso artistico fatto di sperimentazione e produzioni che hanno messo in luce il suo talento e la sua personalità musicale. Il primo importante riconoscimento è arrivato con il brano "Calmo" che gli ha permesso di entrare a far parte della Hokuto Empire, guidata da Francesco Facchinetti. Dopo la firma con Sony Music, ha pubblicato il primo singolo "Lento" nel 2020, ritornando nel 2021 con il suo primo album Diciannove. A settembre 2024 è entrato nel cast della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi grazie ad Anna Pettinelli. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo "A un passo da me", "Maledetta Milano", "100 sigarette" e "D'amore non si muore".

Antonia: è stata l'ultima allieva a prendere la maglia della finale. Nata e cresciuta a Napoli, Antonia ha 20 anni. L'incontro con la musica avviene molto presto. Nel corso della sua esperienza ad Amici, infatti, ha raccontato che sognava di fare questo mestiere sin da quando era piccola. Il suo ingresso nella scuola le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Con il suo inedito Giganti ha conquistato tutti i professori, ma tra i brani presentati ricordiamo anche "Romantica" e "Relax".

Scopri le ultime news su Amici.