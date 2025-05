Amici 24, TrigNO senza filtri dopo la finale: le parole su Daniele Doria, Anna Pettinelli e Maria De Filippi

News VIP

Il cantante TrigNO racconta tutte le sue emozioni vissute durante la finale e cosa ha pensato dopo aver vinto la categoria canto di Amici 24: "Un po' ci speravo, ma l'ho vissuta bene perché avevo vinto la categoria ed ero già felice".

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è il vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici. Il giovane cantante ha concluso il suo percorso nella scuola classificandosi secondo alle spalle di Daniele Doria, ma si è portato a casa il Premio delle Radio e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù.

Le emozioni di TrigNO dopo la finale di Amici 24

La finale di Amici 24, andata in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto trionfare a sorpresa il ballerino Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro). Il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha vinto la categoria canto, ma anche altri importanti riconoscimenti come il Premio delle Radio, che gli darà la possibilità di esibirsi sul palco del Radio Zeta Future Hits il prossimo 1 giugno 2025 al Centrale del Foro Italico a Roma, e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro.

A poche ore dall'ultima puntata del Serale, che ha segnato il 27% di share pari a 3 milioni 786 mila telespettatori, TrigNO ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua lunga e turbolenta esperienza nel talent show di Maria De Filippi e raccontato tutte le emozioni vissute durante la finalissima insieme al vincitore assoluto:

Devo ancora mettere a posto tutto nella mia testa. Sono molto sereno, un po' ci speravo, ma l'ho vissuta bene perché avevo vinto la categoria ed ero già felice. L'ultimo pensiero che mi porterò? Credo proprio il viaggio di ritorno dopo la finale, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo detti: "È successo veramente". Io e Daniele abbiamo realizzato solo lì tutto questo e ci siamo abbracciati.

Pietro ha poi continuando ripensando al suo percorso nella scuola. Percorso in cui non sono mancate le critiche e, soprattutto, i provvedimenti disciplinari. A tal proposito, il vincitore della categoria canto della 24esima edizione del talent show ha confessato di quanto sia stata importante la vicinanza della sua fidanzata Chiara Bacci:

All'inizio ne ho sofferto più degli altri, era strano essere filmati tutto il giorno. Ho dovuto capire anche come muovermi, perché io sono un impulsivo che dice la prima cosa che gli passa per la testa senza ragionare. Quindi ho dovuto prendere consapevolezza di come dire qualcosa, di cosa dire e di quando dirlo, anche perché fuori ci sono tante persone che sono pronte a prendere le tue parole e cambiarle in un attimo. Chiara è stata veramente di supporto, essenziale: ha rappresentato una parte del mio cambiamento. È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei.

Le parole di TrigNO su Anna Pettinelli e Maria De Filippi

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici 24, che è stato caratterizzato anche dalla storia d'amore con la ballerina Chiara Bacci, TrigNO ha colto l'occasione per parlare del rapporto con la professoressa Anna Pettinelli e spendere parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi. A proposito della sua coach, che l'ha sempre supportato e difeso dalle critiche, il cantante di "Maledetta Milano" ha dichiarato:

La ringrazio per avermi dato non una chance, ma una doppia chance. Magari altri mi avrebbero cacciato dalla scuola, ha rischiato tanto. Maria? La ringrazio per tutto il tempo che ci ha dedicato. Io non so come faccia, ma è riuscita in qualche modo a entrare dentro il cuore di ognuno di noi. Ha un'intelligenza emotiva sopraffina e ha anche il tempo fare altre 1000 cose e starci dietro come una mamma. Mi posso vantare di conoscere una persona così.

