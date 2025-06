Amici 24, TrigNO parla della storia d'amore con Chiara e poi svela: "Rudy Zerbi è stato l'antagonista perfetto!"

News VIP

Il cantante TrigNO ricorda la sua fortunata e intensa esperienza nella scuola di Amici e rivela il suo pensiero sugli allievi e professori di canto della 24esima edizione di Amici.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è stato uno dei volti più promettenti della 24esima edizione di Amici. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta d’Asti, il cantante ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola e parlato del rapporto nato con gli altri allievi e professori di canto del talent show di Canale 5.

TrigNO a ruota libera sui protagonisti di Amici 24

Pietro Bagnadentro, in arte TrigNO, è il vincitore della categoria canto di Amici 24. Il giovane cantautore di Asti ha sbaragliato a sorpresa tutta la concorrenza e grazie al suo carisma e alla sua forte personalità è riuscito a conquistare tutto il pubblico di Canale 5, che l'ha premiato mandandolo alla finalissima con il ballerino Daniele Doria.

A distanza di alcune settimane dalla finale, TrigNO ha rilasciato una nuova intervista alla Gazzetta d'Asti in cui è tornato a parlare della sua incredibile e fortunata esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Esperienza fatta di tanti alti e bassi, ma caratterizzata dalla storia d'amore nata in casetta con la talentuosa ballerina Chiara Bacci. A tal proposito, il cantante ha svelato quali sono stati i momenti salienti del percorso e come procede la sua relazione lontano dalle telecamere:

Il ritiro dei telefonini è stato uno shock, sono sclerato, poi me ne sono vergognato e mi ha aiutato a cambiare. I corsi di canto mi hanno aperto un mondo. I confronti con Maria sono stati preziosi [...] L'amore con Chiara è nato così, spontaneo. Lei è sempre stata una spalla e un supporto dentro la scuola e lo è anche fuori, cosa che non mi sorprende, ne ero sicuro. Dopo Amici il nostro mondo è cambiato completamente, noi siamo cambiati. È il mio punto fermo.

La simpatica frecciatina di TrigNO a Rudy Zerbi

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici 24, TrigNO (Pietro Bagnadentro) ha parlato delle amicizie nate in casetta. Il vincitore della categoria canto della 24esima edizione del talent show di Canale 5 ha svelato i nomi dei ragazzi con cui ha legato di più e rivelato il suo pensiero sui professori di canto della scuola, ovvero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la sua coach Anna Pettinelli:

Ho legato con Jacopo Sol, che conoscevo già da prima. Abbiamo tanto in comune. Poi con Alessia, Luk3 e Nicolò, che stimo molto come artisti e come persone. Rudy Zerbi è stato l'antagonista perfetto. Mi ha provocato tanto, ma mi serviva, mi ha spronato. Anna Pettinelli mi ha punito quando doveva, ma anche sostenuto nei momenti giusti. Lorella Cuccarini è stata d'ispirazione. Quando non aveva più cantanti suoi e ha indicato me come possibile vincitore mi ha riempito d'orgoglio e mi ha dato una carica incredibile.

