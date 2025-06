Amici 24, TrigNO finisce nel mirino della sua ex fidanzata: "Sono stata tradita e cancellata. Quella canzone è ispirata a me"

News VIP

Ege Monaco rompe il silenzio e pubblica una lettera indirizzata al suo ex fidanzato TrigNO (Pietro Bagnadentro), il giovane vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è stato uno dei protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. A distanza di alcune settimane dalla finale, il giovane cantante è tornato al centro del gossip per le ultime dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata Ege Monaco.

Ege Monaco scrive una lettera al suo ex TrigNO

La 24esima edizione di Amici è finita ormai da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti il cantante TrigNO, il giovane vincitore della categoria canto del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che è finito nuovamente nel mirino della sua ex fidanzata Ege Monaco.

Per chi non lo sapesse, Pietro è entrato nella scuola di Amici a settembre che era ancora impegnato con Ege Monaco. Dopo appena un mese e mezzo di permanenza nella casetta, il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli aveva iniziato a flirtare e provarci con la talentuosa ballerina Chiara Bacci. Un avvicinamento che aveva fatto infuriare la modella e tiktoker, che si era lasciata andare a un duro sfogo contro i due allievi, che oggi sono felicemente fidanzati.

La rivelazione di Ege Monaco su TrigNO

A distanza di alcuni mesi dalla loro brusca rottura, Ege Monaco è tornata a parlare di TrigNO, all'anagrafe Pietro Bagnadentro. In una lettera pubblicata sul settimanale Di Più Tv, la modella e tiktoker ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la sua verità circa il rapporto che la legava all'amatissimo e discusso allievo della 24esima edizione di Amici.

Ege Monaco ha iniziato la lettera raccontando di essere finita in terapia dopo i tradimenti del cantante: "Caro Trigno, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia". Non solo. A grande sorpresa di tutti, la ragazza ha poi rivelato che la canzone "Un passo da me" è ispirata a lei e alla sua storia:

Ti scrivo perché voglio dirti che non vivevo più e non stavo affatto bene. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita. Mi hai davvero cancellata e sei andato avanti. Io ho sempre provato un sentimento reale. Quella canzone è ispirata a me. C’è una strofa che parla di una valigia, una frase mia, legata a quando ero una bambina che cercava una famiglia.

