Amici 24, TrigNO e Chiara Bacci smentiscono le voci di crisi: lo scatto che toglie ogni dubbio

Le ultime voci di crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24, sono state smentite dai due diretti interessati con uno scatto!

Chiara Bacci e TrigNO sono stati due degli allievi della classe di Amici 24: la ballerina e il cantante sono diventati anche una delle coppie più amate dell'edizione (il vampiro e la ballerina li hanno soprannominati i fan, per la somiglianza di Pietro Bagnadentro con l'attore Ian Somerhalder di The Vampseire Diaries) e a distanza di qualche mese dalla fine del talent show di Canale 5 i due ex allievi sono più felici che mai. Di recente, però, alcune voci di una crisi tra loro e le accuse dell'ex fidanzata di TrigNO sembravano aver incrinato la serenità della coppia. Sarà davvero così?

Amici 24, TrigNO e Chiara Bacci in crisi?

Avevamo lasciato TrigNO e Chiara Bacci molto innamorati e sereni dopo la fine del talent di Amici di Maria De Filippi. I due ex allievi erano stati ospiti di Verissimo e avevano raccontato a Silvia Toffanin la fortuna di essersi incontrati e innamorati nella scuola di Canale 5. Sulla ballerina, il cantante della squadra di Anna Pettinelli ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto pensare alla convivenza, ma che desidera che il primo pensiero della compagna sia il suo futuro lavorativo: "La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto".

La relazione tra i due è molto recente, essendo iniziata quando i due sono entrati nella scuola: all'epoca, TrigNO era impegnato con Ege Monaco, che sia all'epoca della conferma del flirt tra i due allievi, sia nei giorni scorsi, non ha mancato di sottolineare l'incostanza del fidanzato e la sua natura fedifraga. In una lettera a DiPiù Tv, infatti, la modella ha raccontato la sua verità sulla relazione con Pietro e lo ha accusato di averla tradita: le ferite emotive riportate dalla loro relazione l'avrebbero spinta a chiedere aiuto in terapia: "Ti scrivo perché voglio dirti che non vivevo più e non stavo affatto bene. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita".

Stando a queste accuse, sembra che la relazione tra TrigNO e Chiara Bacci ne abbia risentito, al punto che sono iniziati a circolare diversi rumors su una crisi tra loro. Sarà davvero così? A sorpresa, i due diretti interessati hanno deciso di rompere il silenzio...

Amici 24, TrigNO e Chiara: un video spazza via ogni dubbio su di loro!

Ad alimentare i rumors di una crisi tra TrigNO e Chiara ci sono state le parole di Ege Monaco, che sono state seguite dalla scoperta di alcuni like che il cantante avrebbe messo a foto di alcune ragazze. Ma questi like avrebbero causato la rottura tra i due ex allievi di Amici 24? Stando agli ultimi movimenti di entrambi, sembrerebbe proprio di...no!

Infatti, venerdì 20 giugno, TrigNO è stato impegnato in una delle tappe del suo Instore tour in giro per l'Italia per promuovere il suo Ep A un passo da me e in quell'occasione si è presentata a sorpresa anche Chiara Bacci. La ballerina si è recata lì per una sorpresa al fidanzato e stando alla reazione entusiasta di Pietro è evidente non solo che la sorpresa è riuscita, ma che i rapporti tra loro sono distesi e per nulla tesi. Un'ulteriore conferma è arrivata anche da una storia Instagram di Chiara, nella quale la ballerina ha postato una foto del cantante che sorride, guardando l'obiettivo fotografico.

