Amici 24, tensioni in casetta per la classifica sulla condotta. TriGNO contro Antonia, Senza Cri e Vybes

Nell'ultimo daytime di Amici 24, andato in onda ieri pomeriggio, mercoledì 19 marzo, la classifica per la condotta degli allievi ha scatenato nuove tensioni tra gli allievi della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In particolare, le lamentele di Senza Cri, Vybes e Antonia hanno provocato la reazione infastidita di TriGNO.

Amici 24, nuove tensioni per la classifica della condotta: ecco cosa è successo!

L'imminente primo appuntamento del Serale, che inizierà sabato 22 marzo su Canale 5, sta generando non pochi litigi e tensioni tra gli allievi della 24esima edizione di Amici. Nell'ultimo daytime del talent show, infatti, abbiamo assistito alla rabbia di Antonia per le prove del soundcheck avvenute in ritardo e al rimprovero di TriGNO alla cantante, ma non solo. Una classifica sulla condotta degli allievi ha provocato nuove discussioni e ancora una volta è stato il cantante della squadra di Anna Pettinelli a rimproverare alcuni dei suoi compagni per il comportamento.

Nella classifica per il comportamento degli allievi in casetta e nel programma, agli ultimi posti c'erano Vybes, Senza Cri, TriGNO e Antonia. Ma mentre Pietro non ha contestato il suo posto in classifica, soprattutto, se comparato ad altri allievi di cui sono già stati riconosciuti i meriti (pensiamo a Dandy o a Daniele, che si sono spesso distinti nelle pulizie e non solo), gli altri cantanti hanno polemizzato sull'ingiustizia della classifica.

TriGNO ha ammesso di ritenere la classifica come un'opportunità per migliorare i loro comportamenti e difetti. Vybes però ha cercato di contestare le posizioni assegnate e sia Chiara sia TriGNO l'hanno rimproverato per la mancanza di obiettività. L'intervento di TriGNO ha però scatenato anche Senza Cri e Antonia che hanno invitato Pietro a non "salire in cattedra".

Amici 24, TriGNO critica Antonia per i commenti sulle prove del soundcheck

Nel daytime di ieri pomeriggio, TriGNO non ha mancato di sottolineare il comportamento irrispettoso di Antonia. La cantante, infatti, ha sbottato infastidita quando è stata convocata per ultima per le prove del soundcheck e ha mostrato un atteggiamento infantile nei confronti dei tecnici che l'attendevano in studio.

TriGNO ha sottolineato, parlando con Jacopo Sol, che questo modo di fare gli rendeva Antonia particolarmente antipatica ed evidenziava la sua arroganza: "Ah poverina lei, pensai ai poveri st**** che lavorano per noi. Qua c'è gente che lavora per lei che così può fare il soundcheck. Anche Cri ha cantato ieri sera tardi, non è che deve cantare alle 21.00 perché è una star mondiale".

Anche Chiamamifaro ha cercato di far ragionare la cantante, ricordandole che in altre occasioni erano stati Luk3 e Senza Cri a dover provare per ultimi e non ne avevano fatto una tragedia: "Poi se invece vuoi stare nervosa per conto tuo, allora va bene, ma non puoi comportarti così".

