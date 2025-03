Amici 24, Antonia sbotta infastidita per le prove del soundcheck, TriGNO la critica duramente (VIDEO)

News VIP

Momenti di tensione tra gli allievi della classe di Amici 24: le prove per il soundcheck scatenano una polemica tra Antonia e TriGNO. Ecco cosa è successo.

Le tensioni per il Serale si stanno facendo sentire tra gli allievi di Amici 24: nel corso del daytime di oggi, mercoledì 19 marzo, infatti, a causa del ritardo delle sue prove per il soundcheck, Antonia ha perso le staffe in casetta, ricevendo un duro rimprovero da TriGNO, che non ha apprezzato il suo comportamento.

Amici 24, Antonia sbotta per il ritardo delle prove per il soundcheck, TriGNO l'attacca

Gli allievi della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi si stanno preparando per la prima puntata del Serale, che inizierà sabato 22 marzo. In attesa della prima registrazione del Serale, gli animi in casetta si sono scaldati a causa delle prove per il soundcheck a cui ogni allievo, in maniera individuale, viene chiamato a sottoporsi in studio con l'aiuto dei tecnici. Dati i tempi lunghi, non tutti gli allievi sono convocati nell'immediato, ma devono attendere anche fino a tarda sera.

Questo è ciò che è successo ad Antonia Nocca: la cantante è stata, infatti, l'ultima a essere chiamata. Una situazione di cui si è lamentata, arrivando ad attaccare anche Jacopo Sol e Luk3, che avevano provato prima di lei. Quando è arrivato il suo turno e Chiamamifaro ha chiesto dove fosse, Nicolò ha risposto che Antonia aveva deciso di farsi una doccia. Chiamamifaro non ha nascosto una certa sorpresa: "Ma come sta facendo la doccia? Però posso dire che è un po’ rinc******** Antonia? Lo sa che deve fare il soundcheck lo deve fare solo lei. Alcune volte non la capisco giuro”.Antonia è uscita dalla doccia e si è diretta infuriata alle prove per il soundcheck sfogandosi per l'orario di convocazione. A nulla è valsa la rassicurazione degli altri allievi, che le hanno fatto notare che anche Luk3 era stato chiamato a tarda sera.

Mentre Antonia era in procinto di uscire, però, TriGNO le ha rivolto una dura critica: "Ah poverina lei, pensai ai poveri st**** che lavorano per noi. Qua c'è gente che lavora per lei che così può fare il soundcheck. Anche Cri ha cantato ieri sera tardi, non è che deve cantare alle 21.00 perché è una sta rmondiale". ll cantante ha proseguito il suo sfogo con Jacopo Sol, ribadendo che trovava insopportabile il comportamento di Antonia e che anche se aveva una bella voce non la giustificava dal comportarsi male con i tecnici del suono:"Poi sono l’ultimo che può parlare visti alcuni miei comportamenti. Ci vuole un po’ di riconoscenza, poi ti mandano a fanc***".

Amici 24, nuovo guanto di sfida per Alessia da Deborah Lettieri

Nel corso del daytime di oggi, mercoledì 19 marzo, Deborah Lettieri ha lanciato un nuovo guanto di sfida, questa volta proponendo che ad affrontarsi fossero Alessia e Raffaella.

La professoressa ha così mandato una lettera accompagnandola al guanto di sfida alla latinista della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Pochi giorni fa era stata la volta di Alessandra Celentano, che aveva deciso di mettere alla prova Francesca Bosco, perciò, Deborah ha voluto ricambiare la sfida.

Deborah ha chiesto che Alessia e Raffaella si esibissero su un passo a due di latinoamericano, focalizzandosi sull'interpretazione e non sulla tecnica: "Il ballo non è solo tecnica e controllo. Il tema? La passione. Questo passo a due è un dialogo tra due corpi che si cercano, si attraggono, si respingono. Raffaella è più piccola di te, ma riesce a interpretare e coinvolgere con la sua passione. Voglio vedere se sarai capace di lasciarti andare."

