Amici 24, svelata la possibile data d'inizio del Serale

Cresce l'attesa per la prima puntata della 24esima edizione del Serale di Amici. Secondo un piccolo spoiler di Lorella Cuccarini, la fase finale del talent show di Maria De Filippi prenderà il via a metà marzo 2025.

Mancano poche settimane al Serale della 24esima edizione di Amici. Nell'attesa, l'amata professoressa Lorella Cuccarini ha fornito sui social un importante indizio sulla data d’inizio della fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Il Serale di Amici 24: ecco quando potrebbe partire

Ieri, domenica 23 febbraio 2025, è andata in onda la 20esima puntata del pomeridiano di Amici 24. Una puntata ricca di ospiti ed emozioni. Dopo Antonia, Nicolò, Alessia, Chiara, Francesco e Asia, altri due allievi sono riusciti a conquistare la tanto ambita maglia oro per la fase Serale. Stiamo parlando del cantante Jacopo Sol e della ballerina Francesca.

Se Mollenbeck e Antonio sono stati eliminati agli esami di sbarramento, altri sono ancora in bilico. I cantanti ancora in gara sono: Chiamamifaro e Vybes del team di Rudy Zerbi, Deddè e Trigno del team di Anna Pettinelli, Senza Cri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda invece il ballo, i talenti a rischio sono Daniele del team della maestra Celentano, Dandy e Raffaella del team di Deborah Lettieri. Ricordiamo che il team di Emanuel Lo è già al Serale!

Ma quando partirà il Serale della 24esima edizione di Amici? A lanciare uno spoiler sulla possibile data d'inizio ci ha pensato Lorella Cuccarini. L'amata professoressa di canto della scuola ha pubblicato un post in cui ha scritto: "- 3 alla fine del pomeridiano". Facendo un rapido calcolo, la fase finale del talent show di Maria De Filippi dovrebbe quindi prendere il via il prossimo sabato 15 marzo 2025 e dovrà vedersela contro Ne vedremo delle belle, lo show di Carlo Conti.

​Le possibili combinazioni dei professori al Serale

È iniziato il conto alla rovescia per il Serale di Amici 24. Il pubblico di Canale5 non vede l’ora di osservare ballerini e cantanti alle prese con coreografie e brani sempre più complessi in suggestivi scenari creati ad hoc dal direttore artistico. Ma chi saranno i giudici e il direttore artistico della nuova edizione del talent show?

Nell'attesa di scoprilo, i fan della trasmissione hanno azzardato le prime ipotesi sulle probabili combinazioni tra professori e rispettivi allievi. Alessandra Celentano - Rudy Zerbi; Emanuel Lo - Lorella Cuccarini; Anna Pettinelli - Deborah Lettieri. L'appuntamento è per domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5.

