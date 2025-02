Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 23 febbraio: Tutti pazzi per Fru, Jacopo Sol senza rivali!

News VIP

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 20esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 23 febbraio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 20esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo e fortunatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra confronti, nuovi ingressi al Serale e piacevoli sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 23 febbraio

Fru: Voto 10 (Fru dei The Jackal crea il panico in studio)

La prima parte della puntata del pomeridiano è stata dedicata agli ex allievi di Amici che hanno partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: da Elodie a Gaia, Sarah, Irama fino i The Kolors, che si sono portati dietro il simpaticissimo Fru dei The Jackal. Dopo aver 'conquistato' il palco dell'Ariston, Fru ha letteralmente fatto impazzire tutto lo studio del talent show di Maria De Filippi: dagli allievi della scuola, alla conduttrice fino alla maestra Alessandra Celentano.

Jacopo Sol e Francesca: Voto 9 (I due allievi volano al Serale)

Jacopo Sol e Francesca sono davvero bravi e il Serale lo meritano ampiamente. Entrato nella scuola a programma già avviato, Jacopo ha subito conquistato l’attenzione di tutti grazie al suo timbro vocale distintivo e alla sua passione per la musica. Durante l'ultimo pomeridiano ha cantato “Lontano dagli occhi” confermando il suo grandissimo talento. Stesso discorso per l'allieva di Deborah Lettieri, che è riuscita a mettere in luce le sue capacità tecniche ed espressive conquistando tutti e tre i professori di ballo e la tanto ambita maglia d’oro.

Trigno e Luk3: Voto 6 (La corsa per il Serale è ancora lunga)

TrigNO vocalmente non è perfetto, ma in quanto a personalità non gli si può dire niente. Lui è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più interessanti della 24esima edizione del talent show di Canale 5. Eppure, Rudy Zerbi non sembra essere poi così convinto del suo talento. Brutte notizie anche per Luk3. Lorella Cuccarini gli ha dato la possibilità di prendere la maglia, ma il muro eretto da parte di Anna Pettinelli sembra invalicabile. Luk3 però funziona e al Serale potrebbe fare la differenza, anche per gli ascolti del programma!

Elisa: Voto 8 (Speriamo di rivederla come giudice del Serale)

Elisa è la vera queen indiscussa! Dolce, ironica e giusta...semplicemente perfetta! Amata e stimata da tutti, in primis dalla conduttrice di Amici che si è inginocchiata per lei definendola, 'Sua Maestà'. Sarebbe davvero una goduria rivederla alla fase Serale di Amici, come giudice o addirittura caposquadra!

