Amici 24, Intervista esclusiva a Mollenbeck: "La musica è stata la mia salvezza, nella scuola ho dato il massimo"

Il giovane cantante Mollenbeck, nome d'arte di Samuele Mollenbeck, parla della sua intensa ed indimenticabile esperienza nella scuola di Amici 24 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Mollenbeck, il talentuoso cantante della 24esima edizione di Amici. Estremamente sensibile e riservato, Samuele ha vissuto un'esperienza breve, ma ricca di emozioni. Il giovane allievo del team capitanato da Lorella Cuccarini ha infatti conquistato il cuore del pubblico, ma non è riuscito a convincere tutti e tre i professori di canto, che hanno interrotto il suo percorso nella scuola a un passo dal Serale. Una scelta sofferta, ma che è sicuramente servita al ragazzo a prendere maggiore consapevolezza e crescere sia umanamente che artisticamente.

A poche settimane dalla sua uscita di scena, ecco cosa Samuele Mollenbeck ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalle forti emozioni vissute nella scuola di Amici, all'amicizia speciale con il cantante Vybes, fino all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi. Sogni nel cassetto? Tanti. Tra questi c'è quello di duettare un giorno con Irama e partecipare al Festival di Sanremo.

Ad Amici sei apparso come una persona molto timida e riservata. Chi è Samuele e che esperienza è stata?

Sono un ragazzo molto introspettivo e allo stesso tempo molto espansivo, ma non è sempre facile mostrare tutti i lati del proprio carattere. Amici è stata una grande crescita sia a livello personale che artistico. Sono entrato nella scuola senza nessuna esperienza pregressa, è stata per me una scuola sotto tutti i punti di vista. Ho avuto la possibilità di relazionarmi e lavorare con grandi professionisti. È stata una grande esperienza formativa.

Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa?

Non cambierei nulla, forse avrei preferito entrare a settembre. Penso di aver dato il massimo e sono contento di quello che ho fatto.

Qual è stato il momento più bello e quello più difficile vissuto nella scuola?

Ne ho due di momenti belli: quando sono entrato nella scuola, perché è stata una cosa davvero inaspettata, e quando mi sono esibito a Capodanno a Catania. Vedere tutte quelle persone che cantavano la mia canzone è stato emozionante. Il momento più difficile, invece, è legato all’ultimo periodo. È stata tosta mentalmente, ho vissuto un’altalena di emozioni.

Cosa ha rappresentato per te essere seguito ed essere supportato da un’insegnante come Lorella Cuccarini?

Lorella è stata un grande punto di riferimento per me. Sono onorato di aver fatto parte della sua squadra e di aver avuto lei come coach. È una bellissima persona, empatica, mi sono trovato bene sin da subito. Era un mondo nuovo per me e lei mi ha messo subito a mio agio. Mi ha supportato anche dopo la mia eliminazione. La ringrazio per aver sempre creduto in me.

In casetta sono nate tante belle amicizie…

Io ho legato molto con Ilan, Vybes, Jacopo Sol e Dandy…ma anche con Alessia e Chiamamifaro. Ho sentito quello che Vybes ha detto su di me in casetta e mi ha fatto super piacere. È un ragazzo vero, buono. Noi ci siamo trovati perché siamo simili, abbiamo una sensibilità che ci ha permesso di farci conoscere più a fondo. Gli mando un abbraccione e un grande in bocca al lupo per il Serale.

Mancano poche settimane all’inizio del Serale. C’è qualcuno secondo te che potrebbe riservarci delle sorprese?

Credo che tutti hanno delle qualità che non sono ancora uscite fuori e che potrebbero stupire al Serale. Quello che mi auguro è che diano il massimo perché sono tutti forti, ognuno di loro ha un passato diverso da raccontare e credo che tutti possano far vedere qualcosa di incredibile. Mi dispiace solo non poter essere lì con loro.

Del tuo team, ancora nessuno è riuscito a prendere la maglia d’oro…

No, però sono fiducioso. Sono convinto che andrà tutto bene.

Cosa ti aspetti da questa esperienza? Hai qualche sogno nel cassetto che speri presto di realizzare?

Mi auguro di stare bene e vivere di musica, voglio lavorare e arrivare alle persone. Non vedo l’ora di incontrare i miei fan e fare i live. La musica è stata la mia salvezza. Sto già lavorando a qualche nuovo pezzo, sono contento. Mi piacerebbe molto fare un duetto con Irama e, se devo sognare in grande, con Post Malone. Non si sa mai, la speranza c’è.

E se ti dicessi Sanremo?

Magari. È una cosa che sto valutando, sarebbe davvero una cosa bellissima. Salire sul palco dell’Ariston penso sia il sogno di ogni cantante italiano. Mi auguro di poterci arrivare il prima possibile.

