Amici 24, solo tre cantanti resistono nella classifica Fimi: ecco i nomi degli ex allievi

Dei cantanti ed ex allievi di Amici 24 solo tre resistono ancora nella classifica delle vendite: scopriamo insieme chi sono!

Come ogni anno, la scuola di Amici di Maria De Filippi si rivela una scuderia di nuovi talenti del canto e del ballo, oltre che un trampolino di lancio per cantanti e ballerini. La maggior parte degli ex allievi ha ricevuto diverse proposte di lavoro da parte di coreografi e compagnie di ballo o, nel caso dei cantanti, ha avuto la possibilità di produrre i propri album, lanciandoli successivamente sul mercato. Ma quanti di questi album sono ancora nella classifica Fimi?

Amici 24, ecco quanti album degli ex allievi sono ancora in classifica

Dalla fine della ventiquattresima edizione di Amici, che si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, i cantanti che si sono formati nel talent si sono impegnati a lanciare i propri Ep, con i tradizionali Intour, grazie ai quali i fan possono incontrare i loro beniamini e questi, invece, presentano gli album e gli inediti contenuti in essi. La classifica delle vendite degli album, la classifica Fimi, è un altro mezzo fondamentale per stabilire quali sono gli album più venduti in Italia e all'interno di essa è spesso possibile ritrovare molti ex allievi di Amici.

L'anno scorso, ad esempio, in ottima posizione c'era Petit, rapper di origini francesi e napoletane, considerato tra i migliori talenti della precedente edizione del programma. Anche Sarah Toscano e Mida avevano guadagnato ottime posizioni nella classifica Fimi, a ulteriore riprova della solidità del loro fandom e del loro talento. Durante la ventiquattresima edizione di Amici, diversi dei cantanti che lanciavano i loro inediti e poi presentavano il loro EP finivano all'interno della classifica Fimi. Ma, a diverse settimane dalla fine della trasmissione, com'è la situazione?

Stando agli ultimi aggiornamenti, pare che soltanto tre degli ex allievi di Amici 24 sono ancora presenti nella classifica Fimi. Di chi stiamo parlando? Ricordiamo che i cantanti di Amici 24 e che quindi sono stati (o sono ancora) presenti nella classifica sono i seguenti: Antonia Nocca, Senza Cri, TrigNO, Luk3, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Nicolò Filippucci.

Amici 24, classifica Fimi: gli ex allievi che ancora sono presenti

Chi dei cantanti ed ex allievi di Amici 24 è ancora presente con il proprio Ep nella classifica Fimi, la classifica di album più venduti? Gli ultimi aggiornamenti parlano di soli tre ex allievi. Nella top 100 a quanto pare mantengono un posto Luk3, che durante il talent aveva raccolto molti consensi con la sua Parigi in motorino e che ha pubblicato l'album Diciotto solo la scorsa settimana al settimo posto. Attualmente, è alla posizione numero 26.

Altro cantante il cui album è ancora nella classifica Fimi, ma è passato dalla ventiduesima posizione alla settantunesima è TrigNO, vincitore della categoria canto e secondo classificato. Il suo album A un passo da me è ancora presente in classifica, nonostante sia sceso molto in basso. Infine, uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione, nonché eliminazione ingiusta a una passo dalla Finale: Nicolò Filippucci.

Considerato da molti il vero vincitore morale e non solo di Amici 24, Nicolò e il suo Ep, Un'ora di follia è alla posizione numero 79, dopo aver mantenuto per tre settimane a partire dal suo debutto la diciassettesima posizione in classifica.

