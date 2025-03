Amici 24, SenzaCri commuove i compagni con la sua lettera: "Oggi non mi nascondo più. sono finalmente felice"

News VIP

Nello speciale di Amici 24 andato in onda oggi, domenica 16 marzo, SenzaCri ha commosso i compagni con una lettera nella quale ha espresso i suoi sentimenti. Ecco cosa è successo.

A partire da sabato 22 marzo 2025 andrà in onda su Canale 5 il Serale di Amici 24: la seconda fase del talent vedrà gli allievi della classe di Amici di Maria De Filippi di quest'anno gareggiare per ottenere la vittoria del programma tv. In vista del Serale, oggi, domenica 16 marzo, è andato in onda uno Speciale di Amici 24 durante il quale SenzaCri ha emozionato i compagni leggendo una lettera e rivelando quanto importante sia per lei l'esperienza nel talent show.

Amici 24, SenzaCri commuove i compagni con la sua lettera

Ospiti nello Speciale di Amici 24 sono state Sarah Toscano (vincitrice della precedente edizione) e Marisol Castellanos, seconda classificata e vincitrice della categoria di ballo. I ragazzi ammessi al Serale, 16 in tutto, si sono confrontati su come hanno vissuto questa prima fase del programma tv e hanno letto una lettera indirizzata a loro stessi. A commuovere molto gli allievi sono state le parole di SenzaCri: la cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha raccontato con voce rotta le sue emozioni in vista dell'avventura del Serale.

SenzaCri ha rivelato che l'amore per la musica l'ha accompagnata fin da piccola, quando con sua sorella era accompagnata a lezione di piano e chitarra. Con la sorella era solita ideare degli spettacoli per la sua famiglia e, nonostante lo scetticismo del padre, la cantante sapeva che la musica era la sua strada: "Papà era un scettico, ci chiedeva se la musica potesse portarci davvero da qualche parte. Alla fine mi ha portato ovunque, mi ha portata qui". Entrare nella scuola di Amici si è rivelato per SenzaCri un sogno che si realizzava, la cui importanza era difficile da spiegare, perché aver ottenuto quel banco è stata per lei la conferma di esistere davvero, di avere un senso e che gli altri riconoscevano la sua essenza e il suo talento.

"Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l'ho trovato. L'ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce" ha letto SenzaCri, non nascondendo le lacrime di commozione e portando anche i compagni a piangere di gioia per lei. Per lei Amici rappresenta l'aver fatto un passo nella luce, vivere al sole e godersi questa luminosità, ma anche l'intenzione di mantenere una promessa fatta a Maria De Filippi: "Non voglio più nascondermi, oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre. Oggi vivo un sogno, anzi, oggi vivo".

Amici 24, arriva il Serale: ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda fase del talent

Fervono i preparativi per la prima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Di recente sono stati svelati i nomi dei primi due giudici, che giudicheranno le esibizioni degli allievi e li accompagneranno nel corso della fase finale del talent di Maria De Filippi: si tratta di Amadeus e Cristiano Malgioglio.

"Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5" riporta Bubino Blog.

Ad accedere al Serale sono stati 16 allievi che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci. La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano.

Scopri le ultime news su Amici