Amici 24, Senza Cri replica a chi l'accusa di essere invidiosa di Nicolò: "So che non ci crederete, ma..."

Tra Senza Cri e Nicolò, entrambi ex allievi di Amici 24, non corre buon sangue? Ecco cosa ha risposto la cantante alle insinuazioni di un hater.

Tra Nicolò Filippucci e Senza Cri, entrambi ex allievi della 24esima edizione di Amici, potrebbe non correre buon sangue? Da alcuni movimenti social i fan hanno dedotto questo, accusando Senza Cri di essere invidiosa dell'allievo di Anna Pettinelli. Ecco come la cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha replicato a questa accusa.

Amici 24, Senza Cri inviiosa di Nicolò? Ecco la sua replica

Su X, Senza Cri si è ritrovata ad essere attaccata con l'accusa di essere invidiosa del successo di Nicolò Filippucci, ultimo degli allievi del talent di Maria De Filippi a essere stato eliminato, nel corso della Semifinale di Amici 24. Sui social, un utente ha espresso una sua opinione su "una cantante" della classe dell'ultima edizione di Amici, rivelando che a suo dire dimostrava di provare molta invidia per Nicolò e di essere insofferente nei suoi confronti.

Il post in questione è stato preso d'assalto dai commenti furibondi delle fan di Senza Cri, sebbene l'utente in questione non avesse fatto nomi nel post. La simpatia della cantante per Nicolò è stata messa in dubbio e a sostegno di questa dichiarazione, è stato fatto notare come in uno degli ultimi daytime, quello del 6 maggio, Senza Cri aveva indicato Nicolò come l'allievo che secondo lei non avrebbe meritato la finale.

Inoltre, una volta fuori dal programma, mentre Nicolò aveva supportato Senza Cri con un like sui social dell'ex allieva di Amici 24, la stessa cortesia non era stata ricambiata dall'ex allieva di Lorella Cuccarini.

Amici 24, Nicolò e Senza Cri ai ferri corti? Parla la cantante

A ulteriore conferma dell'insofferenza che Cristiana avrebbe verso Nicolò ci sarebbe anche la sua assenza tra i commenti e i like al post del cantante di Anna Pettinelli. In un messaggio sui social, infatti, Nicolò ha deciso di ringraziare tutti i suoi colleghi di Amici 24, esprimendo affetto e stima per ognuno di loro:

"Grazie Amici. Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorano e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro. Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo."

Sentendosi chiamata in causa da queste accuse, Senza Cri ha deciso di replicare sui social con un messaggio, nel quale chariva di essere in ottimi rapporti con Nicolò e di non apprezzare che venga diffuso un simile odio sul web, sfruttando il suo nome e quello dell'ex allievo: "Io e Nico abbiamo un ottimo rapporto, mi dispiace per voi che insinuate certe cose per potervi aggregare e generare una catena di odio contro dei ragazzi che non vi hanno fatto proprio nulla. Certo, mi rendo conto che ognuno si diverte come può. Buon proseguimento".

