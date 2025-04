Amici 24, Luk3 spiazza sulla sua storia d'amore con Alessia Pecchia: ecco cosa ha rivelato l'ex allievo della scuola

News VIP

L'ex allievo Luk3 vuota il sacco e svela alcuni retroscena inediti sulla sua storia d'amore con la latinista Alessia Pecchia: "Il primo bacio c’è stato ad ottobre. Sono felicissimo di averla incontrata grazie a questa esperienza".

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è stato uno dei protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. Ospite a RDS Next Generation da Samara Tramontana, il giovane cantante ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale 5 e svelato alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Alessia Pecchia.

La confessione di Luk3

La terza puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Luk3. L'allievo della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi. Ospite a RDS Next Generation, il giovane cantante è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola, che è stata caratterizzata anche dal rapporto speciale nato con la latinista Alessia Pecchia.

Una storia d'amore altalenante, dove non sono mancate accese discussioni, lacrime e anche scenate di gelosia. Interpellato dalla speaker radiofonica Samara Tramontana, Luk3 ha confessato che il primo bacio con Alessia risale al mese di ottobre. Bacio che per tutti questi mesi, quindi, la produzione del talent show ha tenuto nascosto ai telespettatori:

Io e Alessia stiamo bene bene da qualche mese. Il primo bacio c’è stato ad ottobre. Poi ci sono stati dei vai, vieni, vai, vieni. E poi sì, stiamo bene bene da qualche mese. Se all’interno della casetta è difficile avere una relazione? Sì, per me è stato tanto difficile, questo perché sei comunque ripreso 24 ore su 24 e magari alcune cose che vorresti tenere per te, non puoi farle. Però è così, se succede, succede. Sono felicissimo di averla incontrata e senza questa esperienza non l’avrei mai incontrata, quindi va bene così.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale

Stasera, sabato 19 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici 24. Stando alle anticipazioni, tornerà la tanto temuta doppia eliminazione, decisa al termine delle consuete tre manche. Chi saranno i due allievi costretti ad abbandonare il fortunato talent show di Maria De Filippi?

Dopo l’uscita di scena di Chiamamifaro, sono dieci i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola e i famosi guanti di sfida. Nel corso della settimana, infatti, sia la Pettinelli che la maestra Celentano hanno voluto mettere alla prova alcuni ragazzi. La speaker radiofonica ha puntato il dito contro il cantante Jacopo Sol, mentre Alessandra contro la ballerina Francesca. Per saperne di più non ci resta che attendere il nuovo appuntamento del Serale!

