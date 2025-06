Amici 24, Senza Cri e Antonia Nocca sono una coppia: il video che conferma la loro storia

News VIP

Senza Cri e Antonia Nocca sono state tra le allieve di Amici 24 e un video sembrerebbe confermare la loro storia d'amore!

Senzi Cri e Antonia Nocca sono state due delle cantanti della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi più apprezzate dai fan. Oltre al loro talento, il pubblico del talent show di Canale5 ha notato anche la profonda simpatia che le due sembravano nutrire l'una per l'altra e che speravano sfociasse in qualcosa di più. Forse, finalmente, un video confermerebbe che tra le due cantanti è davvero nato un amore.

Amici 24, Senza Cri e Antonia Nocca sono una coppia?

L'amicizia tra Senza Cri e Antonia Nocca è diventata molto altro mentre le due allieve vivano il loro sogno comune nella scuola di Amici 24. A confermarlo sono state le dirette interessate una volta lasciato il talent: a Verissimo, infatti, Senza Cri ha confermato i suoi sentimenti per Antonia, spiegando però che la decisione di non mostrarsi complici nel programma dipendeva dal desiderio reciproco di godersi appieno il loro percorso e concentrarsi sulla loro musica.

Tuttavia, per alcune settimane, i fan avevano speculato, accusando la produzione del talent show di Maria De Filippi di non aver voluto mostrare lo sviluppo della loro storia d'amore. Ma, in risposta, Senza Cri interviene e specifica che la decisione di mantenere riservata la loro relazione è una scelta condivisa di entrambe, non della produzione. Nel frattempo, la cantante ha sostenuto la compagna durante le ultime puntate del Serale, essendo Antonia arrivata tra le finaliste della ventiquattresima edizione.

Dopo rumors e un profilo basso, però, le due cantanti hanno deciso di uscire allo scoperto e la conferma definitiva del loro amore è un video che ha iniziato a circolare sul web.

Amici 24, il video che conferma l'amore tra le due allieve del talent show

Attualmente, i cantanti di Amici 24 sono impegnati nei loro instore tour, per presentare i nuovi Ep e promuovere i loro album. Ed è proprio in occasione di una delle date dell'instore tour di Antonia Nocca che la cantante si è presentata mano nella mano con Senza Cri, confermando così ufficialmente la loro relazione.

Si tratta, infatti, della prima uscita pubblica per le due cantanti di Amici 24 e vederle così vicine e serene ha entusiasmato i fan, che hanno espresso la loro felicità con commenti, dimostrando il loro sostegno alle due artiste.

ma ci rendiamo conto del fatto che l’UNICA coppia saffica che non abbiamo shippato si è realizzata boh mi farei più di due domande pic.twitter.com/x6bGrKT9nk — ida🌵 (@i_buona) June 18, 2025

Scopri le utlime news su Amici