Verissimo, Senza Cri fa chiarezza dopo le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca: "Ho deciso di parlare perché..."

Ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 26 aprile, Senza Cri è intervenuta a commentare le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca e sulla produzione di Amici di Maria De Filippi.

Amici 24, Senza Cri racconta la sua esperienza nel talent: "Amici è un percorso incredibile"

Cristiana, in arte Senza Cri, ha raccontato del grande dono che è stato poter partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Con un nome che è un "inno alla libertà", Senza Cri ha dichiarato che anche se la società tende a cancellare la diversità altrui, secondo lei dovrebbe invece essere tutelata. Nel talent, per la cantante non sono mancate le difficoltà: un problema di salute l'ha tenuta lontana per alcune settimane dalle scene, ma questo non le ha impedito di vivere il percorso nel talent con tutte le sue energie.

"Amici è un percorso pieno di emozioni fortissime, io sono molto sensibile, si sono viste all'ennesima potenza. Sono orgogliosa anche di aver pianto, perché mi sono messa a nudo e so che ogni emozione che ho provato mi ha reso coraggiosa" ha dichiarato emozionata la cantante.

Nel rivedersi in alcuni filmati preparati dalla redazione di Verissimo, Senza Cri ha ammesso che spesso si critica in maniera troppo severa e che questo la porta a essere molto fragile. Per fortuna nella scuola poteva contare su diverse persone, tra cui i suoi compagni e Maria De Filippi, che ha sempre dimostrato molta solidarietà ed empatia nei suoi confronti: "Pretendo tanto da me, se da un lato è un fattore ottimo, a volte, mi devo mettere un limite".

Verissimo, Senza Cri commenta le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca

Parlando dei legami che ha stretto all'interno di Amici 24, Senza Cri è intervenuta a commentare anche le insinuazioni sul rapporto che si è formato con Antonia Nocca. Qualche giorno fa la cantante aveva pubblicato un post sui social nel quale ringraziava la produzione di Amici e dichiarava che non c'era stato alcun intento di censura sul legame tra lei e Antonia: "Ciò che non si è visto era per volontà nostra, io ero ad Amici perché volevo che si conoscesse la mia musica".

A Silva Toffanin, Senza Cri ha rivelato che aveva deciso di prendere posizione dopo aver letto diverse insinuazioni su di lei e Antonia e sul ruolo della produzione di non voler mostrare la verità sul loro legame: "Ho scritto quel post sui social questo perché sono uscita e ho visto un sacco di insinuazioni su me e Antonia. Io devo essere onesta, la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata, sempre tutelata nelle mie decisioni, nelle mie prese di posizione e ci tenevo che fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus era la musica, rimane la musica, e per me era importa stabilire che la produzione è stata sempre nel mio ascolto e nella comprensione di quella che era la mia volontà, quindi confermo, zero censure, volevo sottolinearlo perché è importante"

