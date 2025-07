Amici 24, Senza Cri a cuore aperto: "Lei ha avuto un peso importante durante il mio percorso"

News VIP

Dopo Francesco Fasano, anche l'artista Senza Cri è stata ospite nel format web Dimmi di te dove ha ricordato la sua intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e svelato alcuni retroscena inediti.

Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella, è stata una delle personalità più interessanti della 24esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, la cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini ha raccontato tutte le emozioni vissute nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le rivelazioni di Senza Cri

Dopo il vincitore Daniele Doria, TrigNO, Alessia Pecchia, Luk3 e Francesco Fasano, anche Senza Cri è stata ospite del podcast Dimmi di te. "Mi sto godendo finalmente la ragione per cui faccio musica, ovvero legarmi agli altri" ha esordito la cantante, che ha poi raccontato a Lorella Cuccarini come è nata la sua grande passione per la musica e come ha vissuto l'esperienza ad Amici 24 insieme ai suoi compagni di scuola:

Non è mai stato un gioco. Io avevo proprio bisogno di fare musica, era il mio piccolo angolo di mondo dove mi rifugiavo. Non mi trovavo bene con gli altri, mi appoggiavo sul pianoforte, scrivevo e stavo bene [...] Nella scuola eravamo uniti, è stato bellissimo. Sono felice perché ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. È inimmaginabile quello che si vive là dentro, si crea una magia incredibile. Per me le persone che compongono quel posto rendono tutto magico.

A proposito della sua lunga e turbolenta esperienza nel talent show di Maria De Filippi, l'artista Senza Cri ha rivelato qual è l'aspetto che le è pesato di più e se c'è stato qualche giudizio o critica che l'ha particolarmente colpita:

Avrei cantato qualsiasi cosa. La cosa che mi ha dato problemi sono stata io. Io vado in loop, la mia mente è autosabotatrice e autodistruttiva. Non ho sentito la fatica, ma quando fai quello che ami non senti la fatica. A me già manca tutto [...] Ci sono alcuni giudizi che non ho capito e che mi hanno ferito. In casetta sono rimasta ferita quando parlavamo del finto buonismo e invece io sono sempre stata una delle persone più schiette e sincere. Ho fatto delle belle chiacchierate, ma anche litigate.

Senza Cri e il rapporto con Maria De Filippi

Dopo aver raccontato le emozioni vissute nella scuola della 24esima edizione di Amici, Senza Cri (all'anagrafe Cristiana Carella) ha ricordato il momento della sua eliminazione dal Serale e speso parole di grande affetto e stima nei confronti di Maria De Filippi, che ha saputo prenderla e motivarla in più occasioni come anche la sua coach Lorella Cuccarini:

Maria è stata per me illuminante in una serie di situazioni. Me la porto dentro, mi ha aiutato e spronato tante volte. Ha avuto un peso importante durante il mio percorso, mi ha messo in asse tante volte. Io sapevo che me ne stavo andando, lei mi ha dato molta forza. È stata una rinascita.

