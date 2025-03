Amici 24, scontro al Serale tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: "Adesso basta, tu vai sul personale"

News VIP

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 24, tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri è scoppiato un acceso scontro. Ecco cosa è successo!

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sera, sabato 29 marzo, tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano si è acceso un nuovo scontro. La Maestra e storico volto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha accusato la collega di provocarla, andando volutamente sul personale.

Amici 24, scontro tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano

Il guanto di sfida tra Alessia e Raffaella è stata l'occasione per un nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: le due professoresse hanno punti di vista molto differenti sulla danza e anche durante le puntate del pomeridiano non sono mancate le scintille tra loro. A suon di compiti ai rispettivi allievi e di frecciatine in puntata, Celentano e Lettieri hanno reso ben chiaro al pubblico del talent di Amici di Maria De Filippi di tollerarsi molto poco. E anche durante la seconda puntata del Serale non è mancata una lite dai toni vivaci tra le due insegnanti.

La sfida lanciata da Deborah Lettieri era sul tema della sensualità su questo si sono sfidate Alessia e Raffaella: sulla prima, la prof Lettieri ha dichiarato che pur essendo brava tecnicamente, il suo volto mancava di naturalezza: "Segue uno schema di emozioni, non sei naturale". Le sue parole hanno scatenato il commento di Alessandra Celentano, che ha rimarcato invece quanto poco naturale ci sia nelle espressioni di Raffaella quando balla e ha emesso un giudizio critico sulla ballerina. Ancor prima dell'esibizione, tuttavia, Celentano ha stuzzicato la collega e rivolgendosi a Maria De Filippi le ha chiesto se secondo lei la passione di cui Deborah Lettieri aveva parlato nella lettera che accompagnava il guanto fosse quella "di una notte o un vero amore. Magari doveva chiamarsi guanto sessone".

La prof rivale non ha accettato le parole di Celentano e le ha replicato: "È passione Alessandra. La passione è qualcosa di naturale, di vero, che non sia una faccia preimpostata, le solite espressioni. Passione, Alessandra, quella che non hai". L'attacco non è passato inosservato e Alessandra Celentanto ha risposto infastidita dall'attacco personale di Lettieri: "La passione è in tanti ambiti. Io ce l'ho per il mio lavoro, per gli animali, per la famiglia, per il mio ex marito. Non si vive senza passione".

Amici 24, Raffaella eliminata: le prime dichiarazioni della ballerina

L'eliminata della seconda puntata del Serale di Amici 24 è stata Raffaella, la ballerina di latino della squadra Lettieri-Pettinelli. L'allieva ha perso al ballottaggio contro Chiamamifaro Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola. Poco dopo la sua uscita, ai microfoni di Witty Tv, Raffaella ha raccontato le sue prime emozini e come ha vissuto l'esperienza ad Amici.

Ancora dispiaciuta per aver dovuto dire addio al programma di Canale 5, la ballerina ha ammesso che nella scuola lasciava un pezzo di cuore e che avere la possibilità di entrare nel talent è stato un sogno, "lo rifarei altre mille volte".

Commossa, Raffaella ha raccontato di aver messo il cuore in ogni singola esibizione e che non rimpiange nulla del suo percorso ad Amici 24. Infine, ha voluto ringraziare i suoi genitori per la loro presenza e il sostegno continuo: "Se oggi sono arrivata dove sono è soprattutto grazie ai miei genitori. I miei compagni sono stati tutti meravigliosi, meritano di andare avanti" ha poi concluso, rivolgendo un affettuoso in bocca al lupo agli altri allievi ancora in gara.

