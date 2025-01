Amici 24, scintille in casetta tra gli allievi dopo il provvedimento della maestra Celentano (VIDEO)

News VIP

Il nuovo provvedimento disciplinare per le mancate pulizie nella casetta di Amici 24 ha generato un certo malumore tra tutti i ragazzi della scuola. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Canale 5.

Scintille ad Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Il provvedimento preso dalla maestra Alessandra Celentano, che ha deciso di punire ben otto allievi per aver lasciato sporca e in disordine la casetta, ha generato un certo malumore tra tutti i ragazzi, coinvolti e non. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi lunedì 27 gennaio.

Il provvedimento della maestra Celentano crea il panico ad Amici24

Durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, Alessandra Celentano ha fatto irruzione nella casetta, trovandola nuovamente sporca e disordinata. Delusa e amareggiata per il comportamento irrispettoso dei ragazzi, la maestra ha imposto un provvedimento disciplinare ad Alessia Pecchia, Nicolò, Mollenbeck, Deddè, Francesca, Daniele e Luk3.

La decisione presa dalla Celentano ha innervosito Mollenbeck, che ha cercato di difendersi dalle accuse, e di Chiamamifaro, che ha difeso la ballerina Alessia e ammesso di trovare il provvedimento controproducente. Il comportamento dei ragazzi che, invece di iniziare a sistemare si sono messi a discutere, ha provocato la reazione di Rudy Zerbi e Alessandra, che hanno deciso di fare irruzione in casetta. "La cosa corretta sarebbe stata venire a casa, pulire e poi mettersi a parlare" ha affermato la maestra seguita dal professore di canto "Io vi ho chiesto di parlare davanti a tutti e nessuno ha avuto il coraggio di dire niente. Ora vi volete mettere a parlare?".

Non contenta, la maestra Celentano ha spiegato ai suoi allievi in cosa consiste il suo provvedimento disciplinare: "Dovete pulire tutto per tutti. L’importante è che non si veda questo sfacelo totale. Mollate tutto e mettetevi a pulire. Il nome delle persone che io ho fatto puliscano tutti per tutto, per sempre". Da quel momento è partito il caos nella casetta con i ragazzi che hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Mentre Alessia, Daniele, Mollenbeck, Francesca e Nicolò hanno iniziato a sistemare le camere, Deddè si è scagliato contro Vybes, reo di non fare mai le pulizie.

Anche TrigNO è finito nel mirino di Nicolò. Provando a sistemare la sua camera ha irritato sia il giovane allievo di Anna Pettinelli che la sua amata Chiara, che l'hanno duramente accusato di “far finta” di essere interessato alla pulizia. "Questa è finzione, tu prendi per il cu*o!" ha sbottato la ballerina trovando numerose bottigliette nascoste nell'armadio del cantante "Si arrabbiano pure quando gli suggerisci di farsi un esamino di coscienza".

La classe di Amici 24

Con il recente ingresso del ballerino Antonio e l'uscita di scena di Alessio dalla scuola di Amici 24, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo.

Anche l'ultima puntata del pomeridiano di Amici ha battuto il competitor, segnando una share del 24.43% pari a 3 milioni 467 mila. Ottimo risultato anche sui giovani, sul target 15-19 anni la share svetta al 42.53% mentre sul target 15-34 anni la share supera il 31%. L'appuntamento con i ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

