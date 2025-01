Amici 24, la dedica social di Emanuel Lo per Alessio: "Nulla è perduto! Sono orgoglioso di te"

News VIP

Il ballerino Alessio Di Ponzio lascia definitivamente la scuola di Amici 24 per un grave infortunio al piede: sui social arriva una dolce dedica da parte del suo coach Emanuel Lo.

Alessio Di Ponzio è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici 24 a causa di un brutto infortunio. A commentare l'uscita di scena del giovane ballerino ci ha pensato il suo coach Emanuel Lo, che è intervenuto sui social dedicando parole di stima e affetto nei confronti del suo ex allievo.

Alessio lascia Amici

Alessio Di Ponzio ha lasciato Amici 24. Arrivato nella casetta già con le stampelle, il giovane ballerino del team di Emanuel Lo ha ricevuto la brutta notizia direttamente da Maria De Filippi, che ha svelato a tutta la classe l'esito del referto medico. "Ci vediamo l'anno prossimo mi dispiace" ha dichiarato la conduttrice spiegando che la sua sarà una lunga convalescenza.

Stando alle parole della De Filippi, Alessio si dovrà operare alla caviglia e poi stare fermo per ben sette settimane prima di poter tornare ad appoggiare il piede a terra. Impossibile quindi pensare per lui a una ripresa del percorso all’interno di Amici soprattutto in vista dell'inizio del Serale: "Queste cose ai ballerini capitano, se hai seguito il programma hai visto che chi ha avuto questa disavventura poi è tornato più forte di prima".

Alessio, che non è riuscito a trattenere le lacrime per la delusione e il dispiacere, ha quindi lasciato la scuola più amata e seguita d'Italia, ma con una promessa: così come è accaduto in passato ad Andreas Muller e Mattia Zenzola, anche lui potrà tornare nella prossima edizione del popolare talent show di Canale 5.

Emanuel Lo scrive ad Alessio dopo il ritiro forzato

L'uscita di scena inaspettata di Alessio Di Ponzio dalla scuola di Amici 24 è stata un duro colpo per tutti. A distanza di alcune ore dal daytime, il professore di ballo Emanuel Lo ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un dolce e sentito post in cui ha dedicato parole di stima e affetto a suo ormai ex allievo:

Ale bello, sono orgoglioso di averti avuto con me in questo pezzo di strada, ti ho visto trasformarti lasciandoti andare come mi avevi promesso. Hai un dono meraviglioso che parte dalla persona che sei. Nulla è perduto e ricordati che c'è un cappello che ti aspetta, tu sai, a presto.

Con il recente ingresso del ballerino Antonio e l'uscita di scena di Alessio, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

