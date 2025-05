Amici 24, salta il daytime di oggi mercoledì 7 maggio: ecco perché non andrà in onda

News VIP

Salta il daytime di oggi di Amici 24. Un cambio di programmazione legato a un evento che monopolizzerà l’attenzione del mondo intero: l'inizio del Conclave.

Amici 24 si ferma ancora! Come annunciato sui canali ufficiali del talent show di Maria De Filippi, oggi mercoledì 7 maggio 2025 non andrà in onda il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5. Il motivo è legato all'inizio del Conclave.

È ufficiale! Il daytime di oggi di Amici 24 non andrà in onda. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio tramite i canali social del programma: "Torniamo giovedì 8 maggio, alle ore 16:10". Nel messaggio non c'è scritta la motivazione che ha portato all’annullamento della puntata, ma la scelta è stata presa da Mediaset per dedicare la fascia pomeridiana di Canale 5 all'attualità. Oggi, infatti, inizia il Conclave che avrà il compito di eleggere il nuovo Papa.

Il daytime di Amici tornerà in onda regolarmente a partire da domani, 8 maggio, per raccontare le ultime news della scuola a pochi giorni dalla semifinale, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la proclamazione dei finalisti della 24esima edizione. Vista la delicata e importante situazione, tutta la programmazione di Mediaset (e anche della Rai) nei prossimi giorni è in bilico. Nel momento in cui arriverà l'attesa fumata bianca dell’elezione del nuovo Pontefice, infatti, i palinsesti verranno stravolti per mandare in onda approfondimenti e trasmissioni speciali per presentare agli italiani il successore di Papa Francesco.

Il daytime si ferma: ecco chi sono i semifinalisti di Amici 24

Anche la 24esima edizione di Amici sta per giungere al termine. Sabato 10 maggio 2025 andrà in onda l'ottava puntata del Serale che vedrà la proclamazione dei finalisti del talent show di Maria De Filippi. Sei i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Non mancheranno emozioni, sorprese, sfide e scontri tra i professori della scuola. Per chi non lo sapesse, in vista della semifinale di Amici, il coach Emanuel Lo ha lanciato un guanto di sfida "eccellenza" che vedrà protagonisti Alessia e Francesco. La campionessa di latino e il talentuoso ballerino dei PettiLo, quindi, dovranno dimostrare di essere un'eccellenza nel loro stile di appartenenza. Chi riuscirà a convincere la giuria e portare il punto alla propria squadra? L'appuntamento è per sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5.

